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免登山賞雪景！「玉山積雪」嘉義市內就看得到 遠眺純白山頭＋建築
寒流襲台，全台各地高山陸續化作冰封的銀白世界，吸引民眾追雪熱潮。如今不必驅車亦不用費力登山，在嘉義市區就有機會看見玉山下雪的美景囉！今（13）日有不少身處嘉義的攝影愛好者，陸續分享市內即可遠眺「玉山山頭覆雪」的美照，未退的積雪瞬間再現台灣知名畫家陳澄波《玉山積雪》畫作景象，讓民眾直呼太美。
在久違放晴好天氣及空氣品質加持下，嘉義市區今重現畫家陳澄波作品《玉山積雪》景象。有民眾在嘉義市垂楊大橋、九華山地藏庵成功遠眺玉山的純白山頭，也有教職員中午於玉山國中三樓攝下遠處雪白景象。若有長鏡頭，還能拍下更為清晰的近景，搭配陽光，夢幻景致十分迷人。
近期在嘉義的人，不論出動阿里山的路程，還是在市內逛街時，不妨抬頭仔細張望，也許隨時有驚喜，免出國賞微雪呢！
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