身分證「3縣市」看過來！義大皇家酒店「南部人住房優惠」只要3000元、小孩免費住

義大皇家酒店尋找「南」朋友！義大皇家酒店即日起至3/31（農曆春節不適用）推出超狂住房優惠，凡是設籍南部「3縣市」民眾，能以3000元超划算價格入住經典客房或雅緻家庭房，以原價13,000元的房價算下來等於下殺2折，翌日還提供自助式早餐免費享用，春節假期衝高雄最划算！

義大皇家酒店座落於義大世界，是全台灣唯一一座多功能休閒服務的國際觀光飯店，園區內還有主題樂園、購物中心以及數位影城，提供一站式最完整的觀光服務，深受不少外縣市遊客喜愛。

義大皇家酒店推南部人入住住房優惠。 圖／義大世界

迎接2021年，義大皇家酒店首波住房優惠祭出「尋找南朋友」住房專案，凡訂房者身分證設籍地為台南、高雄或屏東3縣市，就能以3000元（不含10％服務費）超值價入住原價13,000元的經典客房或雅緻家庭房。住房專案限周日至周五平日使用，為了幫大家省荷包，同時還加碼贈送2客自助早餐，每日限量5間，6歲以下兒童同住不加價，想住要快！

另外迎接牛年到來，義大遊樂世界也推出相關「牛年優惠」，凡是生肖屬牛的民眾，2/10至2/16春節連假期間享有88元入園暢玩好康，趁連假期間安排高雄行好好過節放輕鬆。

義大皇家酒店推南部人入住住房優惠。 圖／義大世界

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