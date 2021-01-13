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「澎湖最大濱海公園」春節前新登場！觀音亭園區2.0 海上花火節最新亮點
「澎湖國際海上花火節」為每年備受矚目的旅遊盛事，2021年活動確定比照傳統時間，於4/22起至6/28施放，消息一出讓粉絲們大為興奮。而計劃前往的旅客還有好消息，澎湖縣政府早前公佈，「澎湖最大共融式遊憩區」即將於農曆年前開放民眾體驗，而「觀音亭濱海園區2.0」全區預計3/31完工，代表屆時大家可以在更大、更美的環境，欣賞澎湖海上煙火。
位於馬公市的觀音亭園區為造訪澎湖必去的景點之一，澎湖縣政府特別在三大方面將觀音亭水岸空間升級，首波完成的南區水岸綠茵草地、社區休憩空間及展演區，讓遊客戶外賞海更便利。而計劃於2月春節前登場的公園，目前進度超過8成，現場設置多樣化鞦韆組合，加上以環境地景、草丘為主的各項遊憩空間，讓在地人又多了親子放風好去處，也有望成為坐擁海景的盪鞦韆新亮點。
而最後的景觀改善將延續南區水岸，沿途設有寬6公尺的濱海步道，讓人漫步海上賞美景，若搭配海上花火節，能夠更近距離欣賞無人機展演及璀璨煙火秀，屆時勢必成為大家卡位的新地標。
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