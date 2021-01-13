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真的只要1元！「國泰萬怡酒店」入住三餐任選最高現省1300元，加碼退房延至下午2點

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
「入住加1元」優惠專案，只要即日起至2月25日前訂購並入住，就可以三餐任選一項，享有1元爽吃MJ Kitchen Buffet料理。 圖／國泰萬怡酒店官網
「入住加1元」優惠專案，只要即日起至2月25日前訂購並入住，就可以三餐任選一項，享有1元爽吃MJ Kitchen Buffet料理。 圖／國泰萬怡酒店官網

疫情來襲，旅遊業者無不推出優惠專案吸引顧客消費。這回「國泰萬怡酒店」推出「入住加1元」優惠專案，只要即日起至2月25日前訂購並入住，就可以三餐任選一項，享有1元爽吃MJ Kitchen Buffet料理，快揪團衝啦！

圖／國泰萬怡酒店官網
圖／國泰萬怡酒店官網

2019年開幕的「台北國泰萬怡酒店」，又名「Courtyard by Marriott Taipei Downtown」，坐擁民生東路與建國北路間的黃金地段，到松山機場約只要10分鐘車程，步行至行天宮也不到10分鐘，因此常常是商務人士或國內外觀光遊客首選入住的飯店之一。尤其挑高的大廳配上暖色大理石設計，一進到飯店就可以感受到滿滿的氣派，整個高級感讓人愛不釋手。

圖／國泰萬怡酒店官網
圖／國泰萬怡酒店官網

此次推出的餐飲1元專案，優惠期限從即日起到2月25日，一般遊客不分平假日都可以享有入住1元加購MJ Kitchen 雙人自助午餐或晚餐（假日價格一律1,280+10%），選擇翌日午餐的遊客，還可加碼退房至下午2點；若是萬豪旅享家會員則優惠可至3月31日，亦能享有1元加購MJ Kitchen 雙人自助早餐。每日限量，盡請把握機會下訂囉！

圖／國泰萬怡酒店官網
圖／國泰萬怡酒店官網

台北國泰萬怡酒店 Courtyard by Marriott Taipei Downtown

地址：10480台北市中山區民生東路三段6號No

電話：02-7750-3399轉訂房組

官網：https://www.courtyardtaipeidowntown.com.tw/

圖／國泰萬怡酒店官網
圖／國泰萬怡酒店官網

圖／國泰萬怡酒店官網
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