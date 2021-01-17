另類尾牙x走跳春酒玩法！ 除了吃餐廳和抽獎 公司還能這樣玩

尾牙春酒除了打打牙祭還能做什麼呢？小編今天要介紹除了吃飯外的另類尾牙和走跳春酒，疫情期間為避免風險許多公司取消了室內的大型聚餐，但其實大家帶好口罩到戶外走走、吃吃在地美食、培養培養同事間的感情也是OK的，所以老闆們出來面對吧！

因應肺炎疫情行政院將帶頭不辦大型尾牙，但鼓勵各部門小規模餐敘，在不方便大規模聚餐的情況下小編提供兩種聚會玩法，讓我們到戶外用少人數、小規模的方式和同事培養默契歡樂聚會，且反思尾牙和春酒的意義，應該是要大家相聚加溫情感、讓身心放鬆，使得大家工作更有默契更有勁，除了大吃大喝品味在地精緻也是不錯的新選擇。

農村廚房吃在地好食

春酒尾牙活動推薦＃1

苗栗卓也小屋的好色廚房

▲春酒尾牙活動推薦-苗栗卓也小屋的好色廚房。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

尾牙春酒除了到餐廳吃飯，自己做料理也很有趣。農村廚房Farm to table的概念，帶你從食物的產地親自摘採到製作，了解在地的好味故事並跟著料理老師一起做菜。

▲春酒尾牙活動推薦-苗栗卓也小屋植物染體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

位在苗栗三義雲霧繚繞的山野之地，有著一間與自然共生共作的「卓也小屋」他們用自然工法栽種植物、用天然蔬果染色入菜讓餐點繽紛可愛，製作過程中充滿互動和親手體驗的樂趣，除了品味餐點園區內的藍染體驗也很有意思，體驗植物染激發創意完成專屬於你獨一無二的作品吧！

春酒尾牙活動推薦＃2

新竹藍鯨魚寮友善海鮮料理

▲春酒尾牙活動推薦-新竹藍鯨魚寮農村廚房。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

四面環海的台灣結合臺式創意變化出各式海鮮料理，因此愛吃海鮮的饕客尤其多，不過這些海鮮是怎麼料理成美味的美食，又是怎麼捕撈上岸的呢？在新竹的藍鯨魚寮裡，他們透過友善工法以最原始天然的方式飼養石斑魚及烏魚等...

▲春酒尾牙活動推薦-新竹藍鯨魚寮農村廚房。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

來參與活動的你可以體驗創新的無鉤釣魚，體驗與大魚搏身奮鬥的刺激與最接地氣的新竹濱海魚寮生活。說完漁事體驗回到尾牙春酒的主題吃的可不得少，跟著主廚一起烹調海鮮學習煮食小祕技，大啖新鮮無時差的漁村好味吧！

春酒尾牙活動推薦＃3

阿里山龍雲農場茶香料理

▲春酒尾牙活動推薦-阿里山龍雲農場茶香體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

龍雲農場位於海拔1,500公尺高山上，坐擁山林美景步行三分鐘即可進入原始杉林，這個座落在山裡的好地方用友善土地的方式栽種植物與自然共生共榮。

▲春酒尾牙活動推薦-阿里山龍雲農場農村廚房。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

來體驗農村廚房的你能吃到什麼料理呢？答案是自己吃的自己採，換上雨鞋、戴上斗笠、背上茄芷袋跟著山林老師到無毒菜園裡摘採季節時蔬，再用這些食材結合阿里山的高山烏龍茶入菜。尾牙不再只是吃吃喝喝，而是吃入嘴的每口食物都有和同事同樂的回憶，以及珍惜自然恩典的感謝。

部落體驗品風味餐

春酒尾牙活動推薦＃1

南投武界部落雲的故鄉

▲春酒尾牙活動推薦-南投武界部落雲的故鄉。（圖／好野旅遊）

在南投山谷間的武界部落地處深山交通不便，因此保存了自然的原始風光以及布農族文化，這塊人間淨土在布農語理念做「vokai」意即地下水冒出的地方，後來被日本人音譯為「武界」。清晨時分部落被霧氣籠罩雲瀑的豐富變化，因此有了雲的故鄉這浪漫之名。

▲春酒尾牙活動推薦-南投武界部落雲的故鄉。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

尾牙春酒美食除了吃Buffet和餐廳合菜你也能有不同選擇，在武界部落裡能夠品嚐到道地的布農族風味餐。吃飽喝足後來去走訪部落裡的鬼斧神工一線天、絕美秘境摩摩納爾瀑布和日月潭引水道大橋，讓你的尾牙春酒最有特色。

春酒尾牙活動推薦＃2

樂野部落竹林秘境探索

▲春酒尾牙活動推薦-樂野部落。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

不能出國的期間在台灣來場結合員工旅遊的春酒尾牙也是一大樂事，嘉義的樂野部落位於海拔約一千公尺的地方，漫步在媲美日本竹林隧道迷糊步道裡，一邊享受山野的芬多精一邊聽聽米洋溪畔的呢喃，讓平常工作的勞累疲倦一掃而空。

▲春酒尾牙活動推薦-樂野部落不插電咖啡。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在樂野部落裡品嚐鄒族美食打打牙祭，親手體驗部落皮雕工藝和不插電咖啡，從烘炒生豆、磨粉沖泡，全程手工慢慢製作放掉平時在路邊買咖啡的快狠準，這杯屬於你的樂野味咖啡不假他人之手原汁原味呈現。

春酒尾牙活動推薦＃3

司馬庫斯神木健行

▲春酒尾牙活動推薦-司馬庫斯神木健行。（圖／arielhu218, Instagram）

司馬庫斯為全台灣海拔最高的部落，在過去因無電力供應有被稱作黑色部落，但其豐富的生態資源和聳拔成群的巨木名聞遐邇，也逐漸開展當地的觀光業發展，從黑色部落轉為「上帝的部落」。

▲春酒尾牙活動推薦-司馬庫斯神木健行。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

司馬庫斯每年12～1月是楓葉季，而每年的2~3月底則是櫻花季，別人家春節過後喝春酒，我們可以來點不一樣的，和同事們在春節過後一起賞春櫻吃泰雅族風味餐。

看完上面的介紹想來場另類尾牙走跳春酒嗎？用不一樣的方式和同事聚會培養感情，讓這些新春活動不再只是談公事和社交飯局，而是充滿大家滿滿的回憶並激發創造力。心動的話就點點下方連結，讓去拔帶給你有別以往的深度體驗。

想知道更多旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」