露營新手也不怕！ 熱情營主帶團玩的「親子友善露營區」推薦　可免動手搭帳還幫你活動排滿檔

露營風潮在疫情推手下愈來愈盛行！新手們想踏入這塊領域卻苦無前輩帶領、又怕玩得不盡興，尤其是有孩子的家庭，又要準備、搭帳、炊事忙成一團還要擔心小孩沒人顧…推薦你幾處首選「親子友善露營區」，可以帶領你輕鬆踏上露營門檻，又讓你盡情享受露營的美妙經驗，只需要一個熱情營主來幫助你成就達成！

國王的移動城堡 生態露營區

位於苗栗縣獅潭鄉「國王的移動城堡 生態露營區」，是一座活動豐富，生態十分多元的營地，新手們別擔心，可以向營主預約免搭帳及器具套餐，一到達營地你的帳蓬就完美現身。光是草地、水池、沙坑就讓小朋友都玩的完全不會喊無聊，營主提供「剪橘子、摘水果」體驗，讓大人小孩現剪現吃好過癮，活動豐富排滿檔，例如塗鴉著色、套圈圈、採果樂、生態導覽、摸含羞草與種植解說，連酸柑茶、仙草蜜都能暢飲揪甘心，來到這裡真的是小小孩們的天堂，歷時二天的露營收穫，完全物超所值，可想而知「國王的移動城堡」太熱門了，有興趣的朋友，建議需要提前半年規劃和預約哦！

地址：苗栗縣獅潭鄉50號

國王的移動城堡 生態露營區。圖／IG@evonne_0627授權

國王的移動城堡 生態露營區。圖／IG@green83123授權

國王的移動城堡 生態露營區。圖／IG@evonne_0627授權

國王的移動城堡 生態露營區。圖／IG@evonne_0627授權

綠色奇緣露營區

新竹縣五峰鄉的綠色奇緣露營區，是個充滿原住民生活導地體驗的露營，有自費的親子DIY活動與竹筒飯製作活動、免費生態導覽和竹筒炮體驗等，在海拔700公尺的營地有個頭目真的太厲害，安排許多活動讓大家忙得不亦樂乎，如趣味競賽、竹竿舞、馬告烤肉、搗麻糬、迎賓禮炮、星空晚會等，活動一個接著一個。第二天早晨還呼叫起床，可能是開著貨車載大家到柿子園採甜柿，加碼賞五指山行程、到森林吶喊、獵人步道巡禮等。綠色奇緣露營區「營主夫妻」的認真待客態度著實是一大特色。

地址：新竹縣五峰鄉5鄰和平166-15號

綠色奇緣露營區。圖／IG@sammiliutaitai授權

綠色奇緣露營區。圖／IG@sammiliutaitai授權

綠色奇緣露營區。圖／IG@mypink0911授權

綠色奇緣露營區。圖／IG@mypink0911授權

綠色奇緣露營區。圖／IG@sammiliutaitai授權

小松鼠露營趣

不會搭帳也沒關係，可以試著找尋「小松鼠帶你去露營」，這是個非常適合“親子露營”、“初次露營”、“團體露營”的號召團體，屬於松果戶外用品的旗下品牌，在親子露營、團體露營活動規劃、露營裝備代租等方面都非常專業。

除了提供帳棚、裝備、食材之外，小松鼠的工作夥伴們還會熱情地來協助新手露營，另外提供親子活動、DIY體驗，以及裝備租賃的優惠券，小松鼠還設了一道道的關卡，要孩子們去闖關完成。在小松鼠的幫忙下，省去買露營裝備、租場地、準備野炊的麻煩，讓大人初次露營留下美好回憶，小孩子也能玩得超級開心！

延伸閱讀：

．專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

．輕鬆好拍有特色！ 5款走出戶外「全家福」場景推薦，捕捉最幸福那瞬間

．瘋露營必追！ 水岸第一排「日月潭美景露營區」 搭纜車、森林露營、跨年煙火一次滿足