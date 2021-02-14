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輕鬆好拍有特色！ 5款走出戶外「全家福」場景推薦，捕捉最幸福那瞬間

聯合新聞網 / 編輯曾楹純
組圖／IG@hsiaowei918、IG@niuniu.huhu、IG@laurajian、IG@yuchiaowen、IG@dirtyfufu119授權
組圖／IG@hsiaowei918、IG@niuniu.huhu、IG@laurajian、IG@yuchiaowen、IG@dirtyfufu119授權

隨著疫情演變，出遊旅行拍照計畫也跟著大不同，親子家庭為避開人潮和空氣不流通的空間，紛紛朝向戶外出走，想找一處能輕鬆拍出有特色又唯美好照的地方，需要更加積極蒐集情報。而且，家人相聚時刻亦愈顯珍貴，幫大家羅列幾種適合拍下「幸福戶外全家福」地點類型，朝著這些推薦方向去探索，說不定能拍出更多讓人會心一笑的全家福寫真照呢！

一、原野大景

凡是能和「數大便是美」匹配的遼闊景色，都是旅人追逐的大景，可以是放眼看去無邊無際、滿山滿谷的美麗花海，可能是周圍空氣清新、風景怡人的鄉村農田，甚至穿梭田野間，盡情享受迷人的稻田風光。

參考推薦景點如：新社花海、苗栗銅鑼杭菊、雲林玉米田、雲林稻草捲、花蓮赤柯山、六十石山金針花海、台東池上稻田…

穿著超應景綠色「農夫」T恤在綠油油雲林玉米田拍下全家福。圖／IG@hsiaowei918授權
穿著超應景綠色「農夫」T恤在綠油油雲林玉米田拍下全家福。圖／IG@hsiaowei918授權

無人車無邊際的墾丁公路上，留下旅程紀念的一刻，並期待未來再度重遊此地的全家福合影。圖／IG@niuniu.huhu授權
無人車無邊際的墾丁公路上，留下旅程紀念的一刻，並期待未來再度重遊此地的全家福合影。圖／IG@niuniu.huhu授權

二、古蹟藝術建築

即使時代進化，古蹟和歷史建築仍會存留著過去的時光印記，想要在若干年後重溫這些人文美景，不但要想辦法好好保存，甚至還要能重新打造創意新生。不分鄉村或城市，推薦幾處兼併古蹟建築之美，打造出新時代融合的特色景點。

參考推薦景點如：華山1914文化創意產業園區、宜蘭傳藝中心、桃園77藝文町、嘉義檜意森活村、台南藍晒圖、駁二藝術特區…

宜蘭傳藝中心的古色古香，搭上復古穿著，再來個情境動作，每年帶著孩子來拍照留念，實在回味無窮。圖／IG@dirtyfufu119授權
宜蘭傳藝中心的古色古香，搭上復古穿著，再來個情境動作，每年帶著孩子來拍照留念，實在回味無窮。圖／IG@dirtyfufu119授權

宜蘭傳藝中心的古色古香，搭上復古穿著，再來個情境動作，每年帶著孩子來拍照留念，實在回味無窮。圖／IG@dirtyfufu119授權
宜蘭傳藝中心的古色古香，搭上復古穿著，再來個情境動作，每年帶著孩子來拍照留念，實在回味無窮。圖／IG@dirtyfufu119授權

華山1914文化創意產業園區的紅磚瓦古蹟建築，讓全家人擺拍構圖最輕鬆。圖／讀者提供
華山1914文化創意產業園區的紅磚瓦古蹟建築，讓全家人擺拍構圖最輕鬆。圖／讀者提供

在向山行政暨遊客中心一處無邊境水池取景，可以飽覽整個日月潭的湖光山色，同時把家人襯得更有朝氣。圖／IG@imevennnnn授權
在向山行政暨遊客中心一處無邊境水池取景，可以飽覽整個日月潭的湖光山色，同時把家人襯得更有朝氣。圖／IG@imevennnnn授權

三、農場餐廳

依照自己喜愛的風格找一處質感系的休閒農場或餐廳。綠意系農場內由滿滿的植物打造、水池造景綠意盎然，每一步都踏在環境清幽的景色中，可能一年四季都有不同花可賞的美麗花田；童話系故事莊園讓人彷彿走進夢幻場景，繽紛色調或歐風特色，讓人站在每個角落場景都融入成為故事主角；甚至多元造景餐廳，處處是打卡美拍裝置，如日式造景鳥居、天使翅膀、有趣的叢林迷宮，還能與喜愛的可愛動物合影、近距離接觸體驗。

參考推薦景點如：桃園青林農場、新竹森林鳥花園、新竹綠世界生態農場、苗栗花露休閒農場、墾丁鹿境…

親子人氣餐廳-森林鳥花園，超多設施與造景處處唾手可得，讓全家人快樂合照殺光相機記憶體。圖／IG@laurajian授權
親子人氣餐廳-森林鳥花園，超多設施與造景處處唾手可得，讓全家人快樂合照殺光相機記憶體。圖／IG@laurajian授權

能與溫馴小鹿近距離接觸的墾丁鹿境，並拍下超級視覺景深的幸福合照。圖／IG@vicaloveu授權
能與溫馴小鹿近距離接觸的墾丁鹿境，並拍下超級視覺景深的幸福合照。圖／IG@vicaloveu授權

四、特色露營區

走出戶外，露營風也愈來愈盛行，特色露營區甚至也能成為時尚美拍聖地，放眼望去同系列的波希米亞風帳篷、雪白星空帳篷，或夢幻移動式露營車，甚至是童話故事裡才會出現的樹屋，讓人怎麼拍隨意拍都好看，伴隨著夜晚美麗星空，聽著蟲鳴鳥叫聲入眠，實在讓人超愜意放鬆。

參考推薦景點如：新竹飛鳥恰恰、新竹斑比跳跳、苗栗卓蘭自然圈農場、苗栗勤美學山那村、台東波希米亞露營區…

台東波希米亞露營區能感受台東最純樸的原鄉美景，且能與木質帳逢車留下難忘的全家福美照。圖／IG@yuchiaowen授權
台東波希米亞露營區能感受台東最純樸的原鄉美景，且能與木質帳逢車留下難忘的全家福美照。圖／IG@yuchiaowen授權

五、裝置藝術

裝置藝術類型也許不是真的前往郊外鄉村，多半依附在半開放式的賣場或outlet中，除了無須花費就能近距離欣賞藝術作品外，最棒的就是各種裝置藝術佈景，每一處都是讓人拍照拍到手軟、社群刷一波存在感的場景，名符其實的好逛、好買又好拍。

參考推薦景點如：桃園華泰名品城、台中水湳普普風濾色地景裝置藝術、台南十鼓仁糖文創園區、台南山上花園水道博物館…

不用出國就能感受，美國紐約風情的聖誕裝置藝術被搬進華泰名品城裡。圖／IG@k222240授權
不用出國就能感受，美國紐約風情的聖誕裝置藝術被搬進華泰名品城裡。圖／IG@k222240授權

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