沖繩、九州上空美景全收！華航「春節類包機」每人最低5588元，還有開春福袋可以拿

下個月即將迎來農曆新年，今年初因疫情持續干擾出國旅遊仍遙遙無期，中華航空為了一解民眾出國慾望，宣布聯手日本縣廳推出兩班「偽出國包機」，引領遊客以上帝視角俯瞰沖繩、南九州上空美景，每人最低只要5588元起就能出發，不只免去春節假期塞在國道的窘境，還有精緻福袋可以拿。

中華航空於本月9月開賣「HAPPY牛YEAR 小花帶你趣沖繩！」包機專案，經濟艙中間位只需5588元就能出發。 圖／中華航空

新冠肺炎全球大流行，疫情顛覆人類習以為常的運作模式，過去說走就走的國際旅遊也一併禁止。航空公司夾縫中求生存，紛紛推出「偽出國」體驗活動。中華航空於本月9日開賣「HAPPY牛YEAR 小花帶你趣沖繩！」包機專案，2/13大年初三從高雄出發一路飛往沖繩上空，帶領旅客從上空飽覽沖繩群島美景，航行時間約3小時，由捷利旅行社獨家開賣，經濟艙走道、中間位只需5588 元，經濟艙靠窗位7588元。

另一航班則是2/13大年初三從台北出發的「牛轉乾坤開運機，宮賀熊讚鹿好運！」航班，班機將會飛抵南九州的宮崎、鹿兒島、熊本三縣市領空，飛行時間約4小時10分鐘，沿途遊客能欣賞鹿兒島縣境內最壯觀的櫻島火山及宮崎縣壯麗的日南海岸美景，一掃疫情下的緊繃心情，以另類的走春行程擁抱嶄新的一年！

「牛轉乾坤開運機，宮賀熊讚鹿好運！」預計13日開搶，將由KKday獨家販售，經濟艙走道、中間位要價5666元，經濟艙靠窗位7666元。中華航空還準備了不少春節好禮，報名成功者除了可獲得來自日本南九州精選美福食集和牛禮盒外，還能享南九州三縣廳所各別精心準備由日本直送的精緻福袋，另外還有華航專屬豪華商務艙盥洗包乙份。農曆新年還沒準備好行程的民眾，不妨考慮主題類包機行程，沿途美景全收還能好禮拿不完。 「牛轉乾坤開運機，宮賀熊讚鹿好運！」航班本月13日由KKday獨家開賣。 圖／中華航空

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