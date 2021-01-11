新竹爆紅打卡夯點！「交大校牌」月底要拆了，人龍百尺民眾搶拍留念

國立交通大學與陽明大學確定整併為「國立陽明交通大學」，因此在新校名的確立之下，兩校的舊校牌儼然成為當地民眾、校友與在校教職員生搶拍的「限時夯點」！預計1月25日將正式拆除，想要留念或搶打卡熱的民眾，務必把握時間把美美的校牌記錄下來囉！

圖／旅遊美食特約萊點特別 攝影

日前因校名順序，兩方曾保有各自歧見，不論校方或教職員生，都有各自堅持的論點，不過現在終於落定塵埃，並確定於2月併校。消息一出，吸引了大批民眾搶拍校牌，小編假日下午親自前往勘查，發現人龍已排超過100公尺長，目測假日平均需要排隊一小時以上，才能與校牌合影。

圖／旅遊美食特約萊點特別 攝影

若是有民眾無法久候，建議可以透過平日以不打擾校園與學生上課為原則，在校門外拍照留念，若是只能假日前往，不妨試試看站在土地公廟前，透過景深效果拍攝，也同樣能與「校牌夯點」拍到照片喔！

圖／旅遊美食特約萊點特別 攝影

圖／旅遊美食特約萊點特別 攝影

另外，校長遴選小組今日已選出林奇宏為併校後首任校長，關於資源整併、行政辦事與各種在文化、教育等機制面的統合是一大考驗，且如何透過合作達成雙贏，再創巔峰也是兩校合校後需要急迫思考與解決的議題。

國立交通大學

地址： 30010新竹市東區大學路1001號

圖／旅遊美食特約萊點特別 攝影

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