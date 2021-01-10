桃園千株櫻花林、高雄「綻放河津櫻」1/16粉嫩登場！2大賞櫻地最美花況先筆記

台中「武陵農場櫻花季」為每年備受矚目的賞櫻熱點，日前公佈今年花季落在2/12至3/1後引發花控熱議。如今想看櫻花不必等到2月，桃園就有偽出國的櫻花秘境，而高雄櫻花公園「綻放河津櫻」也即將登場。兩大櫻花季預計1/16開跑，如有天氣加持順利綻放，1月底有望賞見最美花況，大家快收藏起來揪團出發吧！

桃園賞櫻新興亮點「翠墨莊園」

圖／翠墨莊園臉書專頁

北部除了有內湖最親民市區櫻花美景，位於桃園復興區的「翠墨莊園」亦在去年躍升為「山中櫻花秘境」的打卡必訪。海拔500公尺的園區占地達3公頃，其中最受期待的翠墨櫻花季預訂為1/16至2/21，園內種滿逾1000棵櫻花樹，通常由大量山櫻領軍開花，再至八重櫻、吉野櫻、染井吉野櫻等品種，盛放時的粉色花海極度浪漫。提醒大家確切花期會再隨氣候變動，有興趣的人記得隨時關注官方消息。

此外，園區也設有各式日本風格造景，和服體驗也將隨花季同步開放，目前梅花盛開中，若後續搭配櫻花滿開時期，更能暢遊櫻花步道，讓民眾從頭到腳都彷彿置身日本。

翠墨莊園

10:30-18:00（週二公休）桃園市復興區三民里基國派路520巷133-1號50元（可全額折抵）、櫻花季150元（可折抵消費50元）

高雄櫻花公園「綻放河津櫻」

圖／高雄市桃源區公所臉書專頁

南部人若不想北上跑遠，在高雄也有專屬櫻花季！「綻放河津櫻」活動同樣將於1/16開始，桃源寶山里櫻花公園內往年都可賞見淺粉紅的河津櫻，不僅能漫步寶山櫻花茶園步道，活動期間每逢六日會有原住民歌手表演，現場亦會販售農特產品､手工藝品､原住民風味餐等，視覺味覺嗅覺一次滿足。若希望卡位最佳花況，官方預估1月底為最美花期，粉絲們記得列入清單準時出發去。

另外，桃源區還有已搶先於梅山里梅山青年活動中心開幕的「南梅橫綻 桃櫻花源」活動，截至2/28止的每週六日亦有草地音樂會、族群展演、部落市集、生態旅遊導覽等活動，讓民眾盡享山林之美，一路玩透透。

綻放河津櫻

地點：高雄市桃源區寶山里櫻花公園(藤枝林道16.5K）活動日期：1/16-2/21（1/16 09:00開幕）

南梅橫綻 桃櫻花源

地點：梅山青年活動中心活動日期：即日起至2/28（六日限定）

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