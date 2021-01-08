「六福村」2021八大優惠懶人包！壽星0元、情侶親親5折、消防藥師3折，三大星座再折449元

疫情肆虐著去年，即使2021年，世界各國仍然險峻，台灣還能到處吃喝玩樂實屬不易，不過在玩樂同時也要注意防疫規範喔！針對玩樂，這回小編要來推薦「六福村」最新2021年專屬優惠啦，提供超狂「八大優惠」懶人包，包含情侶親親半價優惠、醫藥與消防人員3折、超狂壽星「0元免費」與兒童特惠變裝套票等，一起來瞧瞧吧！

情侶親10秒情侶享樂園5折價

針對情侶的優惠，六福村向來不馬虎，即日起到1月31日前在六福村官網商城訂購情侶套票（需於3月31日前完成使用），並於取票時現場「親親10秒鐘」，即可享有5折價，兩人共只需要花費999元即可入場（原價1998元）。

圖中人物僅示意。 圖／六福村官網與臉書粉專

平日雙人入園只要1160元

這類優惠最適合平日休假的從業人員了，即日起到1月31日的每週四，前在六福村官網商城訂購「平日入園」專案，六福村成人票 2 張只要1160元，值得注意的是使用期限到3月31日喔！

圖／六福村官網與臉書粉專

當日壽星超狂0元免費暢玩一整天

六福村沒有忘記壽星的優惠，只要為當日壽星，前往六福村現場購票窗口，出示相關身分證件，就可以「0元」入園爽玩一整天喔！貼心的是如果你為四年才有一次生日的壽星（2月29日出生）也免驚，得於以2月28日免費入園。

圖／六福村官網與臉書粉專

消防相關從業人員與學生直接3折給你玩

為了犒賞辛苦的消防從業人員(含各級消防機關消防人員及義勇消防人員)，因應即將到來的消防節，特地推出優惠價299元，相當於約3折，即可暢玩遊樂園，同行的親友也可享優惠價599元 (名額至多3位)。另外教職學生部分，只要科系所名稱含「消防」、「防災」字樣之教職學生，也同樣299元。需注意的是優惠到1月31日，需現場出示證件購買。

圖／六福村官網與臉書粉專

藥師相關從業人員與學生一樣3折啦

與消防從業人員規則相同，只要身份為職業藥師、科系所名稱含「藥」字樣之教職學生享優惠價，享相當於約3折299元，需現場購買且出示本人有照識別證件(工作證、執照、名片等)，同行的親友也可享優惠價599元 (名額至多3位)。

圖／六福村官網與臉書粉專

魔羯座、水瓶座與雙魚座訂做55折專屬優惠

因應第一季的1到3月為魔羯座、水瓶座與雙魚座的生日，六福村特地訂製星座優惠啦，只要出示身份證、健保卡或戶口名簿符合上述三個星座，可以享有約55折優惠，只要550元（原價999元，減免449元）就可以入場囉！

圖／六福村官網與臉書粉專

專屬學生的寒假優惠六人優惠套票

寒假就快到了，只要寒假期間（2021年1月18日至2月19日），學生湊滿六人即可購買六人票2988元（入場時出示相關學生證件），相當一人只要498元耶，不過值得注意的是購票從1月18日才開始喔，使用期限到2月19日，且須於六福村官網商城購買！

圖中人物僅示意。 圖／六福村官網與臉書粉專

小朋友變裝＋遊園票只要520元

顧及家長很喜歡幫小朋友進行變裝參加樂園派對，六福村特地規劃樂園變裝專屬套票，只要即日起到1月31日（可使用到3月31日），前往六福村官網商城購買，即可以520元優惠入園，再贈送變裝百元折價券 1 張喔，家長快揪團購買幫小朋友變裝吧！（學童票資格：滿6歲以上至未滿12歲）

圖中人物僅示意。 圖／六福村官網與臉書粉專

六福村

地址：306新竹縣關西鎮60號

官網：https://www.leofoovillage.com.tw/

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