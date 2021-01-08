生肖「屬牛」爽玩義大世界只要88元！ 警消人員節慶享1.4折，隨行2人再折200元

誰「生肖屬牛」站出來！高雄義大世界春節遊玩優惠搶先出爐了，適逢牛年，只要生肖屬牛的旅客，入園一整天只要「88元」，還可以搶拍打卡最新設計的「魔法時光鐘」，快分享給周遭屬牛的親朋好友，農曆春節衝一波囉！

圖／義大世界提供

義大世界近年推出許多節慶活動與遊樂設施，儼然已成為南台灣必去的樂園之一。這回針對春節期間2021年2月10日至2月16日推出入園優惠，生肖屬牛的旅客門票只要88元，若非屬牛也關係，只要結伴兩人同行，每人可享888元的優惠喔。

義大世界大草坪是欣賞演唱會及煙火最佳地點。 圖／義大世界提供

不僅如此，園區還特地因應農曆春節的來臨，升級「動感台灣」模擬器內容，推出飛行劇院，可以體驗飛行台灣19處美景的體驗，另有節慶的「牛仔大冒險」吉祥物，陪伴遊客過好年。

圖／義大世界提供

除此之外，119消防節即將來了，義大世界也特地堆出因應的優惠，只要在1月16日至1月31日止，入園時出示消防人員或警義消等相關證件，即可享有「消防價」119元(原價899元)，而隨行最多的兩位成人，也可以享有特價699元入場。

圖／義大遊樂世界臉書粉專與官網

義大遊樂世界

地址：840高雄市大樹區學城路一段10號

電話：07-656-8080

圖／義大遊樂世界臉書粉專與官網

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