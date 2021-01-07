「住1晚送1晚」下殺3.3折！五星台北喜來登 X 大地推「溫泉雙泊」，免費升等再贈Buffet吃到飽
寒流來襲，冬天至今又陰雨綿綿，北台灣出太陽的日子甚少，不過也因為如此溫泉商機正熱。這回台北喜來登大飯店特別與大地酒店合作推出超狂約3.3折優惠雙泊住房專案，以單晚每房10,999元即可享有「住一晚送一晚」超優惠服務，再送兩日早餐Buffet吃到飽，入住大地酒店時，還可免費使用大眾湯屋與住房室內湯屋，超殺價格只到3月底，快揪團住一波加爽泡一波吧！
「台北喜來登大飯店」與北投「大地酒店」都是台北知名五星級飯店，以超高規格的服務品質與優質的飯店設施為名，常常吸引各類遊客族群前往消費。日前特地推出「喜來大地」專案，以單晚每房價格10,999元，一次入住台北城與溫泉美鄉，若選擇週日至週五入住，喜來登可免費升等至首席客房、大地則可升等至楓林客房。除此之外，遊客可先自行選擇第一晚要優先入住台北喜來登大飯店或大地酒店，另一晚則以住宿券的方式致贈，使用期限可延長至2021年5月31日止。
若是分開計算本次提供的房型價格，喜來登豪華客房訂價一晚就需要13,000元（10%服務費與5.5%稅金另計），升等的首席客房則為14,000元（10%服務費與5.5%稅金另計）；至於大地的奇岩客房一晚為13,800元（10%服務費另計），升等的楓林客房則為15,800元（10%服務費另計）。因此，本次優惠專案兩晚10,999元（已含服務費與稅）換算折扣，最高下殺約3.3折！
另外台北喜來登大飯店部分，平日入住可另享升等外，會再贈房內強檔電影無限暢看，以及無限使用飯店內的各式三溫暖與健身房，值得注意的是每日限量銷售，名額有限，盡請把握機會喔。詳情請上官網查詢。
台北喜來登大飯店
地址：台北市中正區忠孝東路一段12號
電話：02-2321-5511
官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw
北投「大地酒店」
地址：112台北市北投區奇岩路1號
電話：02-5551-8888
官網：https://www.thegaiahotel.com/index.php
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