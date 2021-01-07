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「住1晚送1晚」下殺3.3折！五星台北喜來登 X 大地推「溫泉雙泊」，免費升等再贈Buffet吃到飽

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
台北喜來登大飯店特別與大地酒店合作推出超狂約3.3折「住一晚送一晚」住房優惠。 圖／台北喜來登大飯店與大地酒店官網
台北喜來登大飯店特別與大地酒店合作推出超狂約3.3折「住一晚送一晚」住房優惠。 圖／台北喜來登大飯店與大地酒店官網

寒流來襲，冬天至今又陰雨綿綿，北台灣出太陽的日子甚少，不過也因為如此溫泉商機正熱。這回台北喜來登大飯店特別與大地酒店合作推出超狂約3.3折優惠雙泊住房專案，以單晚每房10,999元即可享有「住一晚送一晚」超優惠服務，再送兩日早餐Buffet吃到飽，入住大地酒店時，還可免費使用大眾湯屋與住房室內湯屋，超殺價格只到3月底，快揪團住一波加爽泡一波吧！

其飯店設計走大自然明亮風，非常寬敞舒適。 圖／大地酒店官網
其飯店設計走大自然明亮風，非常寬敞舒適。 圖／大地酒店官網

「台北喜來登大飯店」與北投「大地酒店」都是台北知名五星級飯店，以超高規格的服務品質與優質的飯店設施為名，常常吸引各類遊客族群前往消費。日前特地推出「喜來大地」專案，以單晚每房價格10,999元，一次入住台北城與溫泉美鄉，若選擇週日至週五入住，喜來登可免費升等至首席客房、大地則可升等至楓林客房。除此之外，遊客可先自行選擇第一晚要優先入住台北喜來登大飯店或大地酒店，另一晚則以住宿券的方式致贈，使用期限可延長至2021年5月31日止。

台北喜來登大飯店可享城市小旅行的悠閒，圖為十二廚自助餐廳。 圖／台北喜來登大飯店提供
台北喜來登大飯店可享城市小旅行的悠閒，圖為十二廚自助餐廳。 圖／台北喜來登大飯店提供

若是分開計算本次提供的房型價格，喜來登豪華客房訂價一晚就需要13,000元（10%服務費與5.5%稅金另計），升等的首席客房則為14,000元（10%服務費與5.5%稅金另計）；至於大地的奇岩客房一晚為13,800元（10%服務費另計），升等的楓林客房則為15,800元（10%服務費另計）。因此，本次優惠專案兩晚10,999元（已含服務費與稅）換算折扣，最高下殺約3.3折！

大眾泡湯池。 圖／大地酒店官網
大眾泡湯池。 圖／大地酒店官網

另外台北喜來登大飯店部分，平日入住可另享升等外，會再贈房內強檔電影無限暢看，以及無限使用飯店內的各式三溫暖與健身房，值得注意的是每日限量銷售，名額有限，盡請把握機會喔。詳情請上官網查詢。

五星級喜來登飯店的住房空間豪華寬敞。 圖／台北喜來登飯店官網
五星級喜來登飯店的住房空間豪華寬敞。 圖／台北喜來登飯店官網

台北喜來登大飯店

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

電話：02-2321-5511

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw

北投「大地酒店」

地址：112台北市北投區奇岩路1號

電話：02-5551-8888

官網：https://www.thegaiahotel.com/index.php

台北喜來登請客樓去年蟬聯米其林二星。 圖／台北喜來登提供
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