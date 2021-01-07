2021「澎湖國際海上花火節」4月登場！無人機結合煙火秀　加碼3場離島煙火秀

澎湖年度盛事「2021澎湖國際海上花火節」日期公佈啦！今年將於4月下旬震撼登場，延續近兩年慣例，今年依舊安排視覺效果極佳的無人機出動表演，搭配炫光奪目的煙火秀，將帶來一場別開生面的澎湖花火節。

2021澎湖國際海上花火節將於4月22日登場。 圖／澎湖國際海上花火節

2020年澎湖國際海上花火節因疫情延宕至暑期舉辦，今年主辦單位宣佈2021澎湖國際海上花火節將於傳統時間4/22起至6/28施放。去年澎湖花火節首創全台無人機結合煙火秀演出，以「漫威宇宙」主題呈現，將漫威經典英雄角色送上天際，帶來6場漫威花火之夜，更有多位藝人一起共創花火美好的夜晚，不只替澎湖花火節再創人氣高峰，也創下42萬人次觀光佳績。

2021澎湖花火節主場以馬公市觀音亭休閒園區為施放點，每周周一、四晚上帶來精彩煙火秀，同時還加碼三場周末離島場次，包括5/8七美 、5/22望安以及6/5吉貝。除了煙火秀外，主辦單位為了增添舞台效果，還將邀請表演團體進行演出，帶來聲光視覺饗宴。趕快趁時間公佈之際，安排一趟澎湖行，把年度盛事的美好收進回憶裡，還能順道體驗當地的文人風情，感受澎湖獨特的悠閒海島氣氛。

2021「澎湖國際海上花火節」活動資訊

日期：4/22~6/28，每周一、四

地點：馬公市觀音亭休閒園區

2021澎湖國際海上花火節節目表。 圖／澎湖國際海上花火節

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