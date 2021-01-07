「全台六都飯店」壽星優惠懶人包！入住2.7折還送早餐Buffet、吃到飽半價再贈生日蛋糕

壽星看過來！往往遇到壽星，飯店業者紛紛都會推出許多餐飲與住宿優惠吸引顧客消費，這回小編將整理2021年全新版「全台六都飯店」Buffet與住宿生日優惠，讓壽星歡樂慶生也能吃飽飽睡飽飽！

台北市

台北喜來登大飯店

知名五星飯店「台北喜來登大飯店」推出生日住宿送Buffet活動，即日起至2021至3月31日期間，只要生日當月入住，免費贈送Buffet之王「十二廚」雙人Buffet，更狂的是還送生日蛋糕、紅酒與免費升等服務，當日壽星更加碼贈高鐵半價乘車券一張，諸多好康，壽星們千萬不要錯過。

地址：100 台北市中正區忠孝東路一段12號

電話：02-2321-5511

圖／台北喜來登飯店官網

台北寒舍艾美酒店Le Méridien Taipei

只要是當月壽星，即日起到2021年結束前，至旗下「探索廚房」用餐(午餐、下午餐與晚餐時段皆可)，出示身分證明文件即可享本人7折優惠，爽吃各國風味料理，像是現切生魚片、各式烤排與現做薄皮披薩（豐富菜色會定期調整）。值得注意的是此活動不適合早餐、主題美食節、國定假日及特殊節日連續假期喔。

地址：110 台北市信義區松仁路38號

電話：02-6622-8000

圖／寒舍集團提供

新北市

板橋凱撒大飯店

即日起到03月31日前，壽星當日入住「你生日我招待」專案，可以最低2,899元起，享超值大廳酒吧甜點組合，另外只要加購飯店高鐵聯票，還可以免費獲得高鐵半價票券一張。除此之外，當月壽星到旗下「Checkers Buffet」用餐出示身分證件，即可三人以上(含三人)同行，享生日壽星半價，其餘同行者現打九折，再免費送四吋生日蛋糕。

地址：220 新北市板橋區縣民大道二段8號

電話：02-8953-8999

圖／板橋凱撒大飯店官網

趣淘漫旅

主打年輕人的「趣淘漫旅」，推出超值壽星入住優惠，即日起到3月31日止，以兩人房的「探索客房」為例，原定價9,000元，壽星只要2,399元起，相當於約2.7折，並享有好康三項大禮，包含，每房贈送乙次客房佈置(生日卡片/帽子/旗幟) 、贈送房型人數早餐與加購高鐵票，可額外免費獲得一張「高鐵半價乘車票券」。

地址：新北市板橋區中山路一段139號

訂房專線：02-8951-6686

圖／趣淘漫旅官網（圖為台東的趣淘漫旅）

桃園市

桃園喜來登大飯店

桃園喜來登大飯店旗下的三個餐廳推出的生日優惠方案，即日起到12月30日止，優廚西餐廳、花水木日式餐廳的當月壽星可享整桌85折優惠，至於禧粵樓中餐廳的當日壽星贈送精美小蛋糕。

地址：桃園市大園區大觀路777號

電話：03-3851188

圖／桃園喜來登大飯店官網

名人堂花園飯店

合作的朝桂餐廳所推出的台菜港點，尤其鴨肉料理更是享譽台灣，其中當日壽星只要預約用餐贈送壽桃一份；當日壽星優惠還有舒壓芳療SPA60分鐘以上同療程5折買一送一。至於當月壽星的部分，旗下合作的「台灣美食總匯」，享預約用餐免費送黑金流沙包乙顆；養心茶樓蔬食飲茶餐廳則招待壽星甜湯5選1；最後若選擇住宿，當月壽星入住時出示證件贈送壽星甜點兌換券一張喔。

地址：325 桃園市龍潭區民生路141巷150號

電話：03-433-9090

圖／名人堂花園飯店官網

台中市

裕元花園酒店溫莎咖啡廳

只要為當月壽星，出示身分證件，所有平日與假日的午餐、下午茶及晚餐，都可以享4人以上壽星免費優惠，若遇到特殊假日雖不是用，但壽星本人仍可以85折優惠，更狂的是當日壽星三日前預約用餐，直接贈送6寸生日蛋糕一個，值得注意的是蛋糕限內用喔，不適合外帶。

地址：台中市西屯區台灣大道4段610號

電話：04-2465-6555

圖／裕元花園酒店官網

台南市

台南晶英酒店

五星「台南晶英酒店」針對壽星推出「生日當週入住升等小西門套房」活動，除此之外，再送免費早餐Buffet與蛋糕一份，入住還能獲得飯店精心準備的生日佈置，最後壽星可以加購660元，就可以享受到頂級晶英貴賓廊的Happy Hour，暢飲酒精性飲品，每房限加購兩組。

地址：台南市中西區和意路1號

電話：06-390-3000

圖／台南晶英酒店官網

煙波大飯店台南館

煙波大飯店台南館即日起到12月31日止，針對壽星的優惠方式則採用「團體制」，只要為當月壽星在旗下Buffer用餐（早餐不適用），10以下全部享85折，11人以上則全部9折優惠，不過並不適用於20人以上。

地址：台南市中西區永福路一段269號

電話：06-2153555

圖／煙波大飯店台南館官網

高雄市

高雄福容大飯店

知名「高雄福容大飯店」推出壽星入住優惠超狂方案，以行政客房為主，原價售價需要7,800元（另加10%服務費），現在壽星入住下殺約4折，只要3,399元，還免費送五大好禮，包含早餐、氣泡酒、精緻水果盤、嬉遊饗樂地圖一份與舒壓足體按摩優惠券，壽星們趕快預訂！

地址：高雄市鹽埕區五福四路45號

電話：07-551-1188

圖／高雄福容大飯店官網

高雄國賓大飯店

知名「高雄國賓大飯店」旗下的i River餐廳，是知名「牛排海鮮自助餐廳」，可以吃到高檔海陸Buffet料理，壽星當月的午餐、下午茶與晚餐時段，可以享8折優惠，至於同行者則可享有88折優惠；若是選擇到粵菜廳與川菜廳用餐，壽星有9折優惠還能獲得免費甜點與手工壽桃。

地址：高雄市民生二路202號

電話：07-211-5211

圖／高雄國賓大飯店官網

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