台中季節限定美景！ 北屯唯美浪漫「粉紅棉花糖」花海盛開

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聯合新聞網 / ShareLife分享生活

近日在台中北屯區的三甲公園有幾棵洋紅風鈴木悄悄盛開，搭配唯美的橘色天橋形成一幅美麗的畫，漫步在橋上可以近距離的觀賞洋紅風鈴木的風采，整棵滿滿的粉紅色及艷紅色的花朵相當驚艷，風鈴木隨著微風吹過花瓣飄落，瞬間下起粉紅色細雨，整個場景看起來唯美又浪漫。

▲圖片來源：IG@reshieh
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三甲公園位於旱溪東路三段和景賢路口，雖然名稱為三甲公園但實際面積只有0.68公頃，每年只要到洋紅風鈴木盛開的季節，總會有許多賞花的民眾特地前來，就為了一睹洋紅風鈴木粉嫩又可愛的風采，建議大家前來此處可一起規劃同遊鄰近粉紅情人橋和大坑步道等知名景點，趁著休假時的好天氣，安排個戶外一日遊

▲圖片來源：IG@reshieh
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三甲公園

地址：台中市北屯區旱溪東路三段和景賢路口

拍攝日期：2021/1/4


延伸閱讀>>領先全台洋紅風鈴木！彰化崙雅國小旁「粉紅棉花糖」綻放中！

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公園 一日遊 步道

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