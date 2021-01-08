台中季節限定美景！ 北屯唯美浪漫「粉紅棉花糖」花海盛開

寒流來襲，冬天至今又陰雨綿綿，北台灣出太陽的日子甚少，不過也因為如此溫泉商機正熱。這回台北喜來登大飯店特別與大地酒店合作推出超狂約3.3折優惠雙泊住房專案，以單晚每房10,999元即可享有「住一晚送一晚」超優惠服務，再送兩日早餐Buffet吃到飽，入住大地酒店時，還可免費使用大眾湯屋與住房室內湯屋，超殺價格只到3月底，快揪團住一波加爽泡一波吧！

2021-01-07 16:59