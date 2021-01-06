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入住無邊際泳池趁現在！板橋凱撒大飯店「背口訣抵房價500元」，還推日料吃到飽

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
板橋凱撒大飯店2021年首波住房優惠推「背口訣抵房價500元」。 圖／板橋凱撒大飯店
板橋凱撒大飯店2021年首波住房優惠推「背口訣抵房價500元」。 圖／板橋凱撒大飯店

揮別動盪的2020迎接嶄新的一年，板橋凱撒大飯店祭出「背口訣抵房價」的住宿優惠好康，只要背出32字口訣立即折抵房價500元，算下來兩人入住一人平均只要1000出頭，非常適合安排一趟小旅行創造美好的回憶！

板橋凱撒大飯店位於板橋車站步行3分鐘的距離，地理位置極佳，周邊還有兩家大型百貨公司滿足購物慾，不僅如此，名勝古蹟林本源園邸、南雅夜市、府中商圈都能輕鬆步行抵達，是板橋區極佳的住宿選擇。

圖／板橋凱撒大飯店
圖／板橋凱撒大飯店

迎接新年，板橋凱撒大飯店祭出「背口訣抵房價」住宿優惠，即日起至2/9凡預訂「2021等你來挑戰」住房專案每晚2799元起，辦理入住時5秒內完成32字口訣：「在台旅遊不擔心，防疫口罩最細心，住宿凱撒很放心，2021我要當個幸運星」，即可現折500元房費，快揪伴一起玩遊戲省荷包。

另外，板橋凱撒大飯店館內吃到飽餐廳「朋派」近期推出「日本美食節」，多達80種日式料理無限吃，一解民眾無法出國的口慾之悶，料理包含生魚片、天婦羅、時令海鮮等統統吃得到。「日本美食節」含服務費平日午餐每人750元、晚餐及假日午晚餐每人950元。喜歡日式料理民眾不妨討戰看看背口訣抵房價的活動，順便來一場舌尖盛宴。

板橋凱撒大飯店館內餐廳。 圖／板橋凱撒大飯店
板橋凱撒大飯店館內餐廳。 圖／板橋凱撒大飯店

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