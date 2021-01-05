一人450元！台東「趣淘漫旅」新年下殺2.3折，續住再送中西早餐Buffet

歡迎來到2021年，雖然世界各地疫情仍然險峻，甚至也開始有了變種病毒，不過台灣還能較正常的過日子，甚至可以旅行，實屬難得。這回甫於去年夏天才開幕的台東「趣淘漫旅」，祭出超狂約23折的住宿優惠，4人入住一晚不用1,800元（原價8,000元），相當於一人450元，即日起只到3月底喔，快把優惠握衝一波台東吧！

圖／台東趣淘漫旅官網

台東趣淘漫旅是五星凱撒飯店連鎖的第10家飯店，同時也是「Hotel Cham Cham趣淘漫旅」的第3家飯店，規格與設計比照五星級飯店的奢華，並融合台東獨有的大自然海洋藍與陽光黃，轉置成飯店主打的明亮色調，再搭配木製家具放鬆的氛圍，儼然成為最適合的度假勝地，尤其距離台東火車站路程3分鐘，交通非常方便，推薦一定要入住體驗看看。

圖／台東趣淘漫旅官網

此次「新年快樂」專案，特地推出約23折的超狂優惠，原價8,000元的「探索套房」，現在四人入住一晚下殺至1,799元，也就是一人約只要450元即可爽住，優惠訂購日期為即日起至1月31日，可入住日期為即日起至3月31日（限週日至週五，過年與大假日不適用），每日只限定20間客房，要搶要快喔。

圖／台東趣淘漫旅官網

值得注意的是，由於該專案不含早餐，若需要早餐Buffet的遊客，加購早餐大人僅需350元，小孩更只要200元，若續住一晚更是免費贈送兩客早餐（亦推出素食料理），讓遊客能省下大筆住宿開銷，暢遊台東之美。

圖／台東趣淘漫旅官網

圖／台東趣淘漫旅官網

台東「趣淘漫旅」

飯店地址：95058 台東縣台東市新站路260號

聯絡電話:089-231188

官網：https://taitung.chamcham.com.tw/

圖／台東趣淘漫旅官網

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