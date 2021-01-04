懶人包／2021飯店住宿優惠「+1元多1晚」、星級飯店Buffet「壽星免費吃」

2021就從國旅優惠開始！各大飯店陸續祭出了全新限時住宿好康，包含加入「台北加碼GO」最高現折1000元、住一晚380元、加一元多一晚等，還有人氣飯店吃到飽也有當月壽星活動，準備出遊或聚餐的大家，趕快把握時機省一波荷包吧！

｜住宿優惠｜

台北華國大飯店：2折價格入住

圖／台北華國大飯店提供

台北華國大飯店年末帶著「1680一泊一食」住房專案回歸，即日起至1/10，不分平假日入住精緻客房，每晚可以1680元超殺價入住原價8500元的房型，專案附兩客早餐，不加收服務費。

西門捷絲旅：台北加碼GO現折1000元

圖／西門捷絲旅

西門捷絲旅加入自由行旅客專屬的「台北加碼GO」陣容，即日起至3/7，每房每晚最高享1000元住宿補助，現場即可折抵，代表2人入住2000元的精緻客房，每人只要500元。提醒大家須用1位入住旅客的身分證字號申請，每個身分證字號限使用乙次，成功入住還可加碼獲得2張觀光巴士單次電子兌換券。活動適用於平日週日至週四、農曆春節前後、上班日前一晚入住。

力麗哲園台北館：吃龍蝦送住宿

圖／力麗哲園提供

力麗哲園台北館祭出「吃龍蝦送住宿」方案，即日起至6/30為止，凡於提前三天預訂，兩人同行享用波士頓活龍蝦分享餐，即贈當晚台北館基本房型住宿乙晚，住宿無法延期使用、活動不適用於國定假日。值得一提的是，特價2599的豪華餐點，若配合台北加碼GO自由行補助方案只要1599元，相當於超值買一送一。若選購不含早餐的純住房專案，搭配「台北加碼GO」更只要380元就能入住，精打細算的時機就要用在這裡！

台南老爺行旅：+1元多1晚

圖／台南老爺行旅官網

台南老爺行旅即日推出「甘情尚好 +1晚2.0專案」，截至2/28前連續入住2晚，即享加一元多一晚好康，若選購原價6491的家庭四人房，配合加一元活動平均每晚每人820有找。而選擇此專案還能獨享早餐8折加購優惠，另透過官網訂房亦可享有高鐵標準車廂對號座、商務車廂全額票價8折優惠。假日每房加價1200+10%，特殊假日不適用本專案、專案無法與其他優惠活動合併使用。

｜飯店BUFFET壽星優惠｜

王朝大酒店 SUNNY BUFFET：壽星5折

圖／王朝大酒店官網

16層挑高設計的台北王朝大酒店SUNNY BUFFET主打無國界料理，包含各國料理區、「現點現烤區」、「甜點區」等應有盡有，本次推出2021生日優惠，截至12/31預先完成訂位、壽星本人出示有效證件可享「5折」好康。活動加收原價10%，優惠無法併用，但用餐同行者可使用餐券及其他優惠。2/11至2/13、5/9-5/10不適用此生日專案。

台北凱撒大飯店Checkers Buffet：壽星5折、加贈四吋生日蛋糕

圖／台北凱撒大飯店Checkers Buffet官網

即日起至12/31，凡當月壽星到台北凱撒大飯店Checkers Buffet用餐，只要三人以上(含)同行，壽星本人即有半價優惠、其餘同桌者享九折，還會再加贈四吋生日蛋糕，幫三五好友省卻慶生煩惱！

美福大飯店 彩匯自助餐廳：4人同行壽星免費

圖／台北美福大飯店提供

台北另一頂級飯店吃到飽「彩匯自助餐廳」隸屬美福大飯店，日本A5和牛、龍蝦、澎湃海鮮統統吃得到，2021年同樣推出了4人同行壽星免費的活動，到店享用午餐或晚餐，即可壽星本人免錢但加收原價10%服務費，Buffet控快揪身邊生日好友出發！不適用日期為春節除夕到初二、5/1至5/2、5/8-5/9及8/7-8/8，優惠不得與其他優惠合併使用，同桌優惠亦不可並行。

礁溪寒沐MU TABLE：4人同行壽星免費

圖／礁溪寒沐酒店提供

礁溪寒沐酒店內的MU TABLE佔地350坪，為宜蘭最大的自助餐飲，飯店級的美味平日也會吸引鄰近饕客用餐。而即日起，凡當月壽星至MU TABLE享用午餐或晚餐，即享「4人同行壽星免費」優惠。午餐平日成人920元+10%、晚餐及假日午餐則為1180元+10%，代表平日午餐平均可用800有找盡享各國美饌。

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