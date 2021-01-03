限定「冰柱奇景」現身武陵農場！猶如天然水晶瀑布美翻

前陣子寒流導致全台溫度驟降，掀起民眾的追雪熱潮，而最高海拔達2200公尺的台中「武陵農場」，除了在前往目的地的路程上有機會賞見雪白霧淞美景，日前也因冷天出現「冰柱奇景」，垂掛的結冰景觀彷彿水晶燈飾造景，亦像是從天而降的天然瀑布，讓網友直呼美極了。

圖／武陵農場臉書專頁

「武陵農場」2日於臉書分享這場「美麗的錯誤」，提及為了防止澆灌系統結冰，官方前一晚於農場桃子園溫室旁持續開水，沒想到在-2至-3的低溫加持下，隔天早晨形成了這幅意外的壯觀美景。宛如懸掛在空中的獨特風光，也被網友讚許猶如水晶燈，紛紛留言感歎：「這是另一種美～好特別」、「好漂亮的錯誤」、「太美了晶瑩剔透！」。

圖／武陵農場臉書專頁

除了限定的冰柱，作為的旅遊勝地的武陵農場四季皆有朝聖亮點，目前園區雙色梅花正絕美盛開中，桃紅及純白花苞怒放得耀眼，後續還會有最受歡迎的櫻花，花控可以隨時關注花期準備出發！

圖／武陵農場臉書專頁 圖／武陵農場臉書專頁

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