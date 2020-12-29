窗外就是太平洋海景！ 花蓮全新飯店「煙波花蓮太魯閣」開放訂房，海景房超療癒

花蓮擁有得天獨厚的自然美景，是民眾首選放鬆身心的度假勝地，即將於2021年春季開幕的「煙波花蓮太魯閣」近日開放民眾訂房，同步釋出的房間內裝照寬敞舒適、窗外可觀山望海，東部絕美的自然美景從房間就能盡收眼底，據悉屆時還有網美最愛的無邊際泳池，明年到花蓮旅遊又有新的旅宿選擇了。

煙波花蓮太魯閣 圖／煙波花蓮太魯閣

煙波花蓮太魯閣座落於山海交會處，鄰近花蓮太魯閣國家公園與湛藍無垠的太平洋，地理位置極佳。飯店定調為可觀山望海、賞星的休閒渡假飯店；館內設計以現代簡約風格混搭沉穩內斂的裝潢，提供旅客一處靜心的休憩空間，讓遊客從入住到退房都能徹底放鬆身心靈，讓自己徹底休息。

煙波花蓮太魯閣裝潢走簡約風格。 圖／煙波花蓮太魯閣

目前公佈的雙人房以及家庭房房型能遠眺湛藍海景，大片落地窗引進天光更添室內溫暖，寬敞的室內提供舒展和放鬆的空間，窗外的美景帶給遊客「五星」享受。

煙波花蓮太魯閣房間窗外就是太平洋美景。 圖／煙波花蓮太魯閣

煙波花蓮太魯閣館內設施包括水療館，旅人可依自己喜好，縱情享受SPA帶來的放鬆，洗淨城市喧囂，讓身體得到最放鬆的款待；另外還有網美場域無邊際泳池，透過玻璃造型設計，創造真正無邊際的視覺效果，彷彿徜徉於太平洋、水天一色的雲端美景之中。

浴室也能遠眺海景。 圖／煙波花蓮太魯閣

煙波花蓮太魯閣將於2021年春季開幕。 圖／煙波花蓮太魯閣 煙波花蓮太魯閣水療館。 圖／煙波花蓮太魯閣

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