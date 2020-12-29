單身貴族也能泡的湯屋！五星「北投春天酒店」首推「一人湯屋」免600元

冬天來了，是泡湯的好季節，不過泡湯尤其高級湯屋都會要求兩人以上方能消費使用，這回五星飯店「北投春天酒店」與KLOOK合作推出「一人湯屋」套票行程，只要599元，就能爽泡湯屋與大眾池，快趁冬天來趟「溫泉之旅」吧！

圖／春天酒店官網

北投五星「春天酒店」位於大磺嘴旁，所以特地引流日本「帝王泉」等級的白磺溫泉，溫泉顏色像極了半透明的牛奶乳白色，尤其為弱酸性，非常適合人體肌膚，並且能提高新陳代謝，幫助恢復疲倦的身體，還可以有養身效果。

圖／春天酒店官網

原一張票價為499元，單獨使用一間湯屋為599元，若兩人共享一間湯屋只要998元，想加購餐點套餐，含泡湯一人更只要808元就可以再超值享有幽雅18下午茶與竹林亭日式午晚餐（午晚選一），即日起至KLOOK購買，優惠有效期限至2021年的3月31日，若逾期使用還要加100元喔。另春天酒店配合「台北加碼Go」旅遊補助，即日起至2020年3月7日（拆分兩階段），若是官網或電話預訂，每房可以現折1000元，千萬不要錯過喔，諸多好康請洽官網查詢。

圖／春天酒店官網

北投「春天酒店」

11243 台北市北投區幽雅路18號

官網：https://www.springresort.com.tw/fac/ins.php?index_id=2

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