超萌「蠟筆小新30週年限定樂園」免門票！5大遊戲關卡、最新入場方式快筆記

全台粉絲們尖叫！以甜點世界大冒險為設計主題的「蠟筆小新30周年快閃店」日前正式進駐台北松山文創園區，打造占地260坪的夢幻場景、五大遊戲關卡，加上免門票好康，開幕首日起就吸引大批民眾排隊。官方目前已公佈最新入場方式，想搶拍可愛打卡點、闖關、逛限定周邊趕快提早碼起來吧！

圖／蠟筆小新甜點世界大冒險30周年期間限定商店

「蠟筆小新30周年期間限定商店」即日起開放免費入場，由於排隊空間無法負荷踴躍人潮，官方昨（26日）透過臉書緊急宣佈未來全面改採發放兩輪號碼牌、分流管制。每日早上凡隊伍排滿指定區域，即會於北向製菸工場外紅龍開始發放號碼牌，供粉絲依號碼牌顏色分時段進場，每張號碼牌限一人入場。若不想等號碼牌，也有鐵粉建議可提前1至2小時抵達卡位。

圖／IG@11lian_07授權 圖／IG@11lian_07授權

本次30週年快閃店戶外設有粉嫩小屋自由打卡，室內則化身甜點世界，設有2.5米高的「康達姆機器人扭蛋機」、巨型「蠟筆小新咖啡杯造景」等人氣必拍。而備受矚目的遊戲區則有5個關卡，分別是「糖果彈珠台」、「水果泡泡糖」、「巨型甜甜圈」、「旋轉咖啡杯」、「彩虹棒棒糖」，每通關一次即可蒐集關卡章，每關可獲得過關盲盒小禮物，若全數通關即可憑遊戲票卷根額外獲得限量「65公分蠟筆小新大玩偶」或冬天超實用的「超萌雙面絨毛毯」二選一。

圖／蠟筆小新甜點世界大冒險30周年期間限定商店

遊戲每項費用100元，未闖關成功的人則可獲得週年紀念磁鐵，每玩必有獎，有成功獲得大玩偶的粉絲透露想要套中連成一線的「巨型甜甜圈」關卡挑戰難度最高。除了遊戲，現場也販售官方原創商品及台灣獨家品項，包含松菸限定款擋泥板、Ｕ型枕、巧克比款衛生紙盒、小白款衛生紙套、小新泡麵碗等，超過300款周邊商品，準備讓忠實粉絲逛到失心瘋。

圖／蠟筆小新甜點世界大冒險30周年期間限定商店 圖／蠟筆小新甜點世界大冒險30周年期間限定商店

蠟筆小新甜點世界大冒險30周年期間限定商店

活動日期：即日起至2021/03/01 10:00-18:00（除夕休館一天） 地點：台北市信義區光復南路133號（松山文創園區 北向製菸工廠）注意事項：展場實行實名制，粉絲入場前須申請「台北隨行碼」，供工作人員掃描QRcode才可入場。號碼牌發放及實際最後排隊入場時間，依現場排隊人潮及狀況為準

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