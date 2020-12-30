2021跨年嗨起來！全台「跨年資訊懶人包」 用煙火秀、演唱會送走2020

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｜基隆跨年活動

2020基隆嗨轟跨年音樂節

即將過完的2020也許充滿告別與不捨，當再想起，腦中會閃過什麼畫面？是教會我們團結的嚴重疫情、是啟發我們拼搏的球場巨星、是告訴我們回頭的浪子影帝..還是，那個樂團界曾經引領風騷的搖滾之神！今年基隆更上一層樓，延續傳統但結合創新，持續為北台灣的港邊，注入源源不斷的搖滾因子。讓基隆港邊的海風吹走眼淚，讓嗨瘋的現場演出轟炸心臟，想度過不一樣的跨年夜，就來基隆吧！

►演出樂團：宇宙人｜麋先生｜Vast & Hazy｜告五人｜拍謝少年｜農村武裝青年｜I Mean Us｜鹿洐人｜Control T｜亥兒樂隊｜斯洛頻率｜清醒夢

►特別線上演出：LiveYubin（KR）｜StorySeller（KR）｜鄭欽樂隊（KR）

活動地點：基隆港西三倉庫旁停車場

活動日期：2020/12/31（四）

入場方式：免費入場

｜台北跨年活動

臺北最HIGH新年城–跨年晚會

臺北跨年活動主題「玩轉臺北 和你一起」，由金曲設計師顏伯駿統籌活動視覺，讓跨年串連起城市意象與臺北人的情感，走過受疫情所困的2020年，活動主題更帶出「相聚」的可貴。同時宣布亞洲天王蕭敬騰今年將在臺北跨年強勢壓軸登場，以及迷幻王子林宥嘉、超人氣樂團宇宙人、新生代女歌手張若凡等超強歌手也將留在臺北獻唱，一飽歌迷耳福。

►主持人：黃子佼、黃路梓茵Lu Lu

►藝人卡司：Hebe田馥甄、小宇 宋念宇、伍佰 Wu Bai &China Blue、宇宙人、艾怡良 Eve、林宥嘉 Yoga Lin、周興哲、魚丁糸、張若凡RuoFan、婁峻碩 SHOU、黃明志、蕭秉治Xiao Bing Chih、蕭敬騰

►時間：2020/12/31-2021/01/01

►地點：臺北市信義區臺北市政府府前廣場

除此之外，深受全球矚目的台北101跨年煙火，今年將以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為主題設計，透過燈光、音樂、點燈與煙火的整合串聯、360度全景視角整體規畫，今年更特別以四面立體方式呈現，不管從哪個角度看台北101，都能看到一樣精彩的煙火。

►交通方式

1.捷運國父紀念館站，沿光復南路往南至仁愛路四段後，往東步行約13分鐘

2.捷運市政府站，沿基隆路往南至市府路，步行約6分鐘

3.捷運台北101/世貿站，沿市府路往北，步行約6分鐘

4.搭乘台鐵、高鐵、客運旅客請自臺北車站、南港車站轉乘捷運淡水信義線或捷運板南線

5.自桃園機場、松山機場轉乘捷運、客運到達活動會場

為了讓民眾都能開心跨年，安全回家，台北捷運12/31跨年當天連續42小時不收班，也公布4大疏運方式，讓民眾可以分流抵達會場，一起快樂迎2021！

｜新北跨年活動

八里煙火秀

今年首次辦理的跨年夜煙火活動，當晩預計施放之煙火類型包含全球獨步的水煙火「水上芭蕾」及「紅邊藍變魔法牡丹」、「彩色燈籠牡丹」等高空煙火，整個施放類型及種類都將比照國慶煙火水準呈現，天除了10分鐘的煙火秀外，還有浪漫的八里婚紗廣場觀賞感受迎接新年的浪漫氣息，來八里淡水迎接2021年的到來，結束後還可到其他地方參加跨年倒數活動。

►交通方式

自行開車

1.國道1號下林口交流道，沿105線道經林口至八里→左岸碼頭→觀海大道

2.關渡大橋→台15線→左岸碼頭→龍米路一段→龍米路二段→觀海大道

3.新莊、三重、五股→縣103道→龍米路一段→龍米路二段→觀海大道

4. 61或64快速道路→八里聯絡道→中華路→觀海大道

大眾交通

1.淡水捷運站→步行至淡水渡船頭→搭乘渡輪至八里渡船頭，步行前往。

2自新北市蘆洲站704線路客運→八里西門站下車，步行前往。

3.自台北捷運關渡站前搭紅22線路客運→八里西門站下車，步行前往。

4.捷運淡水線關渡站前搭紅22線路客運→八里西門站下車，步行前往。

｜桃園跨年活動

2021桃園跨年晚會

►主持人：阿ken、Sandy

►藝人卡司：大改樂團、動力火車、翁立友、SPARK、高爾宣J.Sheon、黃美珍、孫盛希、品冠、陳零九、邱鋒澤、A-Lin、樂天女孩、八三夭

►時間：2020/12/31-2021/01/01 19:00

►地點：桃園高鐵站前廣場

►交通方式

從桃園：

18:00前可搭乘206、707既有公車路線至桃園高鐵站。

從中壢：

22:00前請搭乘170、5087、5089既有公車路線至桃園高鐵站，或171至環北站下車轉乘機場捷運抵達桃園高鐵站。

搭捷運

機場捷運12/31-1/1，41小時不收班。

搭乘機場捷運至A18高鐵桃園站下車，由1號出口出站，穿越高鐵車站後即可抵達會場。

自行開車

國道2號下大竹交流道往高鐵站方向，依指示牌引導前往活動會場。

沿台31線(南青路/高鐵南路三段)、市道110甲線(中園路)、113線(中豐北路/中山南路)、113丙線(新生路)，往桃園高鐵站方向行駛，並依指示牌引導前往活動會場。

｜新竹跨年活動

浪漫竹縣與你相見

睽違六年的新竹縣政府，將於12/31在新竹縣政府前廣場，與民眾一同揮別新冠疫情以來的悶，迎向熱情、充滿希望的2021！不僅有超強卡司陣容，金曲歌王歌后嗨翻全場，也有抽獎活動邀請新竹縣鄉親共襄盛舉，煙火也長達360秒比台北101更常更精彩！

►主持人：白冰冰、台一線、陳漢典、吳怡霈

►藝人卡司：大改樂團、動力火車、翁立友、SPARK、高爾宣J.Sheon、黃美珍、孫盛希、品冠、陳零九、邱鋒澤、A-Lin、樂天女孩、八三夭

►時間：2020/12/31-2021/01/01 19:00

►地點：桃園高鐵站前廣場

►交通方式

｜台中跨年活動

2021臺中麗寶跨年雙演唱會

12/31、1/1連辦兩場，演唱會及高空煙火陪你瘋跨年迎新年！

白天玩樂園、開卡丁、逛OUTLET，晚上跨年演唱會一起嗨翻天，元旦還能搭乘全台最大摩天輪迎接第一道新年曙光，緊接著當晚還有新年晚會，跨年元旦的首選絕對就在台中麗寶！

►藝人卡司：頑童MJ116、安心亞、5566、Julia吳卓源、Kimberley陳芳語、Leo王等。

►時間：12/31 21:00-01:00

►地點：麗寶樂園第二停車場

►藝人卡司：蕭敬騰、五堅情、廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳等。

►時間：1/1 20:00-23:00

►地點：麗寶樂園第二停車場

｜南投跨年活動

2021愛在南投星光閃耀 跨年晚會

2021清境跨年活動主題走「原民風」，邀請許多藝人和原住民朋友，包括亞亞、蜆仔、約旦音樂王子-Devoo、DJ Bella、Bounce181、吳是閎、孟慶而、比熊、蔡夢航、洛克還有歐妮醬、XUNDAY等團體，要帶給您高山上獨一無二的PARTY TIME！

►時間：2020.12.31(四)19:30至2021.01.01(五)01:00

►地點：清境農場遊客休閒中心(統一清境商場)停車場

｜彰化跨年活動

2021彰化市跨年晚會牛轉乾坤

►藝人卡司：曾沛慈、張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、PER6IX

►時間：12/31 18:20 – 1/1 1:00

►地點：彰化火車站前

｜雲林跨年活動

2021星耀跨年夜 斗六亮起來

雲林的朋友除了劍湖山還能去哪跨年呢？斗六2021星耀跨年夜斗六亮起來，在斗六市環保公園舉辦膨鼠森林市集音樂跨年派對，除了看“太日樂集”將雲林意象，融合進打擊樂，展現雲林之美，還能聽藝人表演、DJ派對，50個攤位滿足你的吃喝玩樂，烤乳豬、爆米花、棉花糖……吃飽喝足最幸福！外加300秒加長版煙火，眾星雲集，陪大家一起跨年倒數！

►藝人卡司：臺語嘻哈團體-草屯囝仔、聲林之王2-屁孩、雲林在地樂團生存空間、平民巨星袁銘男…等

►時間：12月31日19:30~1月1日 00:30

►地點：斗六市環保公園

2021劍湖山跨年活動

17735到底是什麼蛇密數字？原來是【一起慶35】劍湖山世界2021跨年煙火秀的通關密語，2021世界唯一！摩天輪跨年煙火秀就在劍湖山世界，許多大團齊聚開唱，原子邦妮、怕胖團等眾多樂團陪你跨2020！還有國際級大秀，舞立方-趙敦毅火焰之舞奇幻演出！加上跨年煙火連三發，打造全台最長935秒，High翻你的跨年假期！

時間：12/31

地點：劍湖山世界

｜跨年煙火秀

時間：1/1 0:00

地點：幸福摩天輪

｜35迎新煙火秀

時間：1/1 1/2 19:40

地點：貓吉町前廣場

｜嘉義跨年活動

迎接2021全嘉藝起來跨年晚會

►主持人：沈玉琳、巴鈺

►藝人卡司：黃明志、黃妃、林芯儀、魏嘉瑩、 陳瑾緗、吳勇濱、 徐樂芸 熱熱、陳思安、黃奕儒

►時間：2020/12/31 – 2021/01/01 19:00 – 00:30

►地點：嘉義市立體育場

｜台南跨年活動

2020金曲跨年夜

►主持人：吳建恆、莎莎

►藝人卡司：少女時代-孝淵、張震嶽、魏如萱、Bii畢書盡、炎亞綸、吳映潔、李友廷、Karencici、張立昂、呂士軒，文慧如、李芷婷、曾昱嘉、王艷薇

►時間：2020/12/31 – 2021/01/01 18:30 – 00:30

►地點：永華市政中心西側廣場

｜高雄跨年活動

2021跨百光年

今年高雄跨百場地移師到被戲稱「高雄39區」的高雄港灣舉辦，並顛覆傳統，在大港橋兩側打造全臺首創「同場跨年雙舞台」-高流舞台、蓬萊舞台，各以創作、流行風格相互尬場， 21組卡司創紀錄同場跨年唱爆亞灣，這是高雄流行音樂中心戶外舞台首次亮相，也是高雄港區在跨年夜首次對外開放。

蓬萊舞台(高港棧庫群)

►主持人：綜藝天王胡瓜、浩角翔起

►藝人卡司：八三夭、Ella陳嘉樺、茄子蛋、滅火器、麵包車樂團、影子計劃 Shadow Project、Bii畢書盡、韋禮安、李千那、安心亞、吳映潔、許富凱…等持續更新

►時間：2020/12/31 – 2021/01/01 19:00 – 00:30

►地點：高雄市鼓山區蓬萊路17號

高流舞台(高流戶外廣場)

►藝人卡司：Tizzy Bac樂團、在地硬派搖滾樂團謎路人、阿爆、J.Sheon、老王樂隊、許含光、鄭宜農、滅火器吉他手鄭宇辰

►時間：2020/12/31 – 2021/01/01 19:00 – 00:30

►地點：高雄市高雄港11-15號碼頭

2021 『紫耀義大 享樂拾光』跨年晚會

義大世界跨年晚會除了演唱會卡司備受期待，跨年煙火秀也是精彩絕倫，今年歡慶十周年，跨年煙火秀將展演10分10秒，以「愛的力量、歡樂拾光、築夢踏實、美麗人生、閃耀義大世界」五大主題，展現活力與朝氣，包括以極速環繞的開場煙火，還有夜空彩蛋，會以特效煙火搭配燈光呈現摩天輪、山峰等各式圖樣，帶給民眾視覺驚喜，樂迎新年。

►主持人：曾國城、徐凱希

►藝人卡司：蕭煌奇、楊乃文、MC HotDog熱狗、Bii畢書盡、楊丞琳、茄子蛋、黃氏兄弟、Pinkfun

►時間：2020/12/31 – 2021/01/01 21:00 – 00:30

►地點：義大世界大草坪

｜屏東跨年活動

迎接2020年到來，屏東縣政府跨年晚會｢K歌之夜」，首度移師至屏市千禧公園辦理，平民天團玖壹壹、以及台灣最具代表性的龐克搖滾樂團-滅火器樂團、台語天后黃妃、孫淑媚等卡司，陪縣民一起倒數跨年。

當日下午2點開始在活動會場週邊也有多達百攤的跨年市集,來自屏東各鄉鎮農、漁特產品及特色美食小吃、手作文創商品等，讓民眾欣賞精彩節目表演之餘，也能滿足吃喝玩樂。

►藝人卡司：光良、徐懷鈺、孫淑媚、李聖傑、黃妃、孫淑媚、超夯樂團玖壹壹、滅火器…等

►時間：12/31 19:30

►地點：千禧公園

►交通資訊

｜花蓮跨年活動

太平洋觀光節

東台灣最大場跨年演唱會！「2020-2021太平洋觀光節」花蓮跨年演唱會，今年於花蓮市東大門廣場歡樂開唱，演出卡司多元、陣容超強，更以「天團天王天后齊報到」為號召！今年煙火長度達259秒，象徵「愛永久」，要把「愛」的能量永遠傳遞，同時加碼施放12吋的大型高空彈，為全國跨年最大施放尺寸。參加完跨年，更可以到壯闊美麗的七星潭迎接第一道曙光，迎向海平線升起的旭日。

►藝人卡司：任賢齊、玖壹壹、萬芳、葉啟田、許書豪、蔡佩軒、舞思愛、周予天、Wish朱宇謀、鄭心慈、莫宰羊、林威良、Ponzii劉昊、INTERDREAM、東岸純愛(太平洋之星)。

►時間：12/31(四)19:00-00:30 (17:00-19:00在地暖場表演）

►地點：花蓮市東大門廣場

｜台東跨年活動

2021年台東跨年演唱會

►藝人卡司：DJ Show/Sam、原味醞釀、嵐馨樂團、張仰華+黑旋風、安那、Girls女聲、漂流出口、桑布伊、aMEI

►時間：2020/12/31 – 2021/01/01 19:00 – 00:30

►地點：臺東市海濱公園國際地標 台東縣台東市大同路

※欲前往的民眾記得填寫「COVID19實聯制登記表」喔！

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