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臺灣最南藝術季！2020「屏東落山風藝術季」打造最美海邊美術館，34件藝術品超好拍

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
2020「屏東落山風藝術季」邁入第二屆，今年以34件藝術作品形塑屏東特有人文風情。  圖／屏東縣縣長潘孟安臉書。
2020「屏東落山風藝術季」邁入第二屆，今年以34件藝術作品形塑屏東特有人文風情。  圖／屏東縣縣長潘孟安臉書。

臺灣最南的藝術季回來了！2020「屏東落山風藝術季」已於日前盛大展開，這個以「落山風」為主題的藝術季今年邁入第二屆，是南臺灣頗具知名的新興藝術節。此次活動透過34件藝術作品展現屏東冬風之美，讓風在與藝術結合下被看見。落山風藝術季展期至明年3月1日，不妨安排時間到屏東海口港走走，或許能感受有如「瀨戶內國際藝術祭」的偽出國體驗。

2020「屏東落山風藝術季」邁入第二屆，今年以34件藝術作品形塑屏東特有人文風情。  圖／屏東縣縣長潘孟安臉書
2020「屏東落山風藝術季」邁入第二屆，今年以34件藝術作品形塑屏東特有人文風情。  圖／屏東縣縣長潘孟安臉書

2020落山風藝術季的參展藝術家，將屏東冬季特有的天氣現象落山風視為藝術創作夥伴，以自身擅長的創作模式結合落山風的性格，創造出專屬於落山風的藝術風動裝置，無形的風在與藝術裝置互動下，感受到風的流動，也替這片大地帶來了幾分生氣。 

2020「屏東落山風藝術季」邁入第二屆，今年以34件藝術作品形塑屏東特有人文風情。 圖／屏東縣縣長潘孟安臉書 圖／屏東縣縣長潘孟安臉書
2020「屏東落山風藝術季」邁入第二屆，今年以34件藝術作品形塑屏東特有人文風情。 圖／屏東縣縣長潘孟安臉書 圖／屏東縣縣長潘孟安臉書

此次落山風藝術季以「逆風旅行 Headwind Odyssey」作為主題，分別以「氣象電影」、「科幻經典」以及「時間旅行」三大主軸展示34件藝術作品，展現屏東特有的文化內涵。其中藝術作品「走那飛魚」將「風」、「魚」，加上行進中的「腳」，以略帶幽默的方式呈現有趣的畫面，利用落山風來轉動風車產生動力，傳動魚的身體結構，隨風擺動。

2020「屏東落山風藝術季」邁入第二屆，今年以34件藝術作品形塑屏東特有人文風情。 圖／屏東縣縣長潘孟安臉書 圖／屏東縣縣長潘孟安臉書
2020「屏東落山風藝術季」邁入第二屆，今年以34件藝術作品形塑屏東特有人文風情。 圖／屏東縣縣長潘孟安臉書 圖／屏東縣縣長潘孟安臉書

除了34件藝術作品展示外，2021年1月2日元旦假期主辦單位還規劃「逆風電波演唱會+市集」活動，包括美秀集團、淺堤、問題總部、U.TA屋塔等樂團都將輪番上陣，之後還有市集與劇團等活動上演，就是要讓遊客體驗屏東冬天獨有的人文風情。 

2020屏東落山風藝術季

時間：即日起至2021/3/1

地點：屏東車城海口港

2020「屏東落山風藝術季」邁入第二屆，今年以34件藝術作品形塑屏東特有人文風情。 圖／屏東縣縣長潘孟安臉書
2020「屏東落山風藝術季」邁入第二屆，今年以34件藝術作品形塑屏東特有人文風情。 圖／屏東縣縣長潘孟安臉書

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