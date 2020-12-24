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防疫考量！ 大直英迪格酒店取消跨年派對 消費者可全額退費

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
台北大直英迪格酒店公告取消高空露臺跨年派對。圖／台北大直英迪格提供
台北大直英迪格酒店公告取消高空露臺跨年派對。圖／台北大直英迪格提供

因應國內出現新冠肺炎（COVID-19）本土案例，台北市大直英迪格酒店23日晚間表示，為配合疾管署發布的集會防疫措施，將取消2021跨年派對，並提供消費者全額退費。

大直英迪格酒店在臉書粉專公告：「配合衛生福利部疾病管制署發佈之跨年等大型活動相關集會防疫措施，原訂12月31日舉辦之『閃亮2021跨年派對』決議取消，原已購票之消費者可全額退費，後續退票手續將由專人致電聯絡。若您有任何問題，煩請致電02-3518-7722為您服務。造成不便，懇請見諒。」

圖／擷取自台北大直英迪格酒店 Hotel Indigo Taipei North
圖／擷取自台北大直英迪格酒店 Hotel Indigo Taipei North

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酒店 派對 跨年

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