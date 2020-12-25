迎接2021！ 路跑、健走及升旗典禮 「彰化跨年、元旦」活動一次看
2020年轉眼將結束，經歷了如此艱辛的一年，大家是否期待著一場場華麗、有趣的跨年活動陪你度過2020的最後時光呢？以下整理幾個彰化的跨年及元旦的活動，讓大家能開開心心迎接2021年的到來。
跨年晚會：
活動時間：109/12/31 (四) 晚間6:20
活動地點：彰化火車站前中正路
明星卡司：曾沛慈、張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、PER6IX
活動時間：109/12/31 (四) 晚間5:30
活動地點：北斗奠安宮
明星卡司：小鐘、陳衣宸擔任主持人，藝人包括「工地哥劉藤、烏兆邦、楊哲、董玉君、喬幼、屁孩、泰國音樂精靈蓋兒」
活動時間：2020/12/31(四) 晚間18:00至1:00
活動地點：彰化縣田中鎮復興路722巷
活動詳情：「表演震撼饗宴」、「鄉村漫遊探險」、「戶外電影院」、「親子聚餐」、「草地音樂會」、「創意市集」、「地景藝術」、「跨年倒數」、「摸彩活動」等活動。
元旦活動：
活動時間：2021/01/01 (五) 上午5:30至11:00
活動地點：秀水鄉龍騰公園
活動詳情：路跑的路線沿路經過北秀水5社區，沿途可欣賞各社區景緻風光，也在社區內設置路跑補給站，行銷在地特色產業。
活動時間：2021/1/01 (五) 上午06:00至09:30
活動地點：溪州鄉公所前廣場集合
活動時間：2021/ 1/01 (五) 上午6: 30至9:00
活動地點：(起點、終點)：彰化縣田尾鄉公園二路
活動詳情：免報名、免收費，參加走完全程者，可獲得毛巾、餐點；另有準時於活動會場集合，可領取之「限量」早鳥好禮。
(編按：今年跨年防疫升級，各地跨年活動是如常舉行，敬請密切注意官方最新活動消息！)
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