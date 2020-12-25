迎接2021！ 路跑、健走及升旗典禮 「彰化跨年、元旦」活動一次看

不知不覺就來到了2020年的最後一個月，離2021年只剩下不到半個月的時間，台中的民眾們想好要去哪裡歡慶跨年了嗎？別說台中只有水湳跨年主場，台中各地區都有舉辦相關活動，快看哪一場距離自己比較近！

2020-12-24 12:01