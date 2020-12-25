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迎接2021！ 路跑、健走及升旗典禮 「彰化跨年、元旦」活動一次看

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

2020年轉眼將結束，經歷了如此艱辛的一年，大家是否期待著一場場華麗、有趣的跨年活動陪你度過2020的最後時光呢？以下整理幾個彰化的跨年及元旦的活動，讓大家能開開心心迎接2021年的到來。

跨年晚會：

2021彰化市跨年晚會活動

活動時間：109/12/31 (四) 晚間6:20

活動地點：彰化火車站前中正路

明星卡司：曾沛慈、張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、PER6IX

古都北斗 美食小吃暨歲末迎新活動

活動時間：109/12/31 (四) 晚間5:30

活動地點：北斗奠安宮

明星卡司：小鐘、陳衣宸擔任主持人，藝人包括「工地哥劉藤、烏兆邦、楊哲、董玉君、喬幼、屁孩、泰國音樂精靈蓋兒」

田中央跨年藝術祭

(圖片來源：小田稻棧粉絲專頁)
(圖片來源：小田稻棧粉絲專頁)

活動時間：2020/12/31(四) 晚間18:00至1:00

活動地點：彰化縣田中鎮復興路722巷

活動詳情：「表演震撼饗宴」、「鄉村漫遊探險」、「戶外電影院」、「親子聚餐」、「草地音樂會」、「創意市集」、「地景藝術」、「跨年倒數」、「摸彩活動」等活動。

元旦活動：

2021「龍耀秀水 元旦犇騰 」元旦升旗典禮暨路跑活動

活動時間：2021/01/01 (五) 上午5:30至11:00

活動地點：秀水鄉龍騰公園

活動詳情：路跑的路線沿路經過北秀水5社區，沿途可欣賞各社區景緻風光，也在社區內設置路跑補給站，行銷在地特色產業。

110年溪州鄉元旦升旗典禮、親子健行活動暨環保造型競賽

活動時間：2021/1/01 (五) 上午06:00至09:30

活動地點：溪州鄉公所前廣場集合

2021田尾小鎮 花田情緣健行活動

活動時間：2021/ 1/01 (五) 上午6: 30至9:00

活動地點：(起點、終點)：彰化縣田尾鄉公園二路

活動詳情：免報名、免收費，參加走完全程者，可獲得毛巾、餐點；另有準時於活動會場集合，可領取之「限量」早鳥好禮。

(編按：今年跨年防疫升級，各地跨年活動是如常舉行，敬請密切注意官方最新活動消息！)


延伸閱讀>>彰化二日遊懶人包！跟著職人腳步慢遊「路思大新創園區」

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跨年 元旦 公園

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