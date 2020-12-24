2021台中跨年特輯！ 集結台中各地跨年活動，打造精彩跨年夜

不知不覺就來到了2020年的最後一個月，離2021年只剩下不到半個月的時間，台中的民眾們想好要去哪裡歡慶跨年了嗎？別說台中只有水湳跨年主場，台中各地區都有舉辦相關活動，快看哪一場距離自己比較近！

台中跨年精選活動：

水湳︱犇向幸福！2021台中跨年夜-水湳

大里︱犇向幸福！2021台中跨年夜-大里

后里︱2021年台中麗寶跨年雙演唱會

梧棲︱2021梧棲跨年晚會 陽光活力精彩迎新

谷關︱2021魅力谷關．幸福梨山

大里︱2021台中市大里區康河跨年晚會

神岡︱溫暖有愛~情定社口跨躍2021

北屯︱2021順心福 金牛賀新春 鴻運福臨門

▲圖片來源：漾台中FB

▲圖片來源：漾台中FB

水湳︱犇向幸福！2021台中跨年夜-水湳

台中2021年的跨年活動首度選在台中西屯區擁有「台中之肺」之稱的中央公園舉行，另一場則在大里舉辦，而晚會的卡司令人萬分期待，像是蕭敬騰、田馥甄、周湯豪、林宥嘉等藝人都會出席演出，並邀請大稻埕情人節的知名煙火團隊，打造出188秒專屬台中的跨年煙火秀。

▲圖片來源：台中市政府

犇向幸福！2021台中跨年夜-水湳

時間：2020/12/31 19:00-2021/01/01 01:00

地點：台中水湳中央公園

電視轉播：三立都會台、TBC台中資訊台CH20、台視

主持人：納豆、蔡尚樺、瑪麗

表演藝人：獅子LION、田馥甄、周湯豪、閻奕格、林宥嘉(壓軸)

詳細介紹：http://bit.ly/36ocCci

大里︱犇向幸福！2021台中跨年夜-大里

此次為大里首次舉辦大型跨年晚會，目前預計包括許富凱、詹雅雯、荒山亮、婁峻碩等歌手都會到場陪民眾跨年，市府也已經規劃大里運動公園、太平運動場和霧峰阿罩霧公園3處接駁站，會場旁的仁化路當天不封路，不過仁城路到美群北路間兩側皆禁止停車，下午4點起將開始拖吊移置。

▲圖片來源：台中市政府

犇向幸福！2021台中跨年夜-大里

時間：2020/12/31 19:00-2021/01/01 00:30

地點：台中大里仁化公園

主持人：于美人、蔡昌憲、許志豪

表演藝人：王識賢、張秀卿、許富凱、荒山亮、林喬安、陳孟賢、葉諾帆

電視轉播：三立台灣台(22:00-00:30)

台中麗寶樂園渡假區一口氣連辦兩場演唱會，準備陪民眾瘋跨年迎新年，並將施放近6000發煙火，以平均每秒10發煙火的高密度設計編成精采煙火秀，兩天施放長度共10分鐘，且設計270度包含了觀眾視角的三大面景觀煙火，讓現場民眾享受被璀璨煙火環繞的震撼感。

▲圖片來源：麗寶OUTLET

2021年台中麗寶跨年雙演唱會

時間：2020/12/31 21:00-01:00、2021/01/01 20:00-23:00

地點：麗寶樂園第二停車場

電視轉播：中視、中天綜合台、中天娛樂台、MOMO TV

主持人：王仁甫、嚴立婷、Apple

表演藝人：5566(開場)、Julia吳卓源、Kimberley陳芳語、Leo王、安心亞、頑童MJ116(壓軸)

梧棲︱2021梧棲跨年晚會 陽光活力精彩迎新

台中梧棲今年獲交通部觀光局評選為「台灣30個經典小鎮」之一，梧棲區公所將於12月31日舉辦「陽光活力，精彩迎新」跨年晚會，將會邀請張秀卿、許仁杰等藝人到場表演，還有特技及社區舞蹈班等演出，陪同梧棲的鄉親一起倒數歡慶新的一年到來。

▲圖片來源：台中市梧棲區公所

2021梧棲跨年晚會 陽光活力精彩迎新

時間：2020/12/31 19:00

地點：梧棲區中港高中體育館前廣場

主持人：KIKI、LEO

表演團體：張秀卿、許仁杰、黃家新、楊東霖、蔡承融、拾光樂團、頂寮社區晨舞班、特技立方體黃子溢、歪低街舞工作室

谷關︱22021魅力谷關．幸福梨山

此次的跨年以「魅力谷關．幸福梨山」為主題，在谷關場的跨年晚會有哈斯哈斯樂團、螺絲起子樂團、泰雅歌手林保羅等帶來最原味的演出，梨山場則由核星樂團、永恆樂團、MIT山羊樂團以及梨山國民中小學等表演者輪番上陣，將在兩地與民眾一起同歡。

▲圖片來源：台中市和平區公所

2021魅力谷關．幸福梨山

時間：2020/12/31 谷關18:00-00:30/梨山18:00-22:10

地點：台電前廣場(台電公司大甲溪發電廠-谷關第二出差宿舍廣場)、梨山賓館前廣場

表演藝人：

谷關：哈斯哈斯樂團、螺絲起子樂團、泰雅歌手林保羅、女兵日記最帥「宋排長」羅平、

梨山：核星樂團、永恆樂團、MIT山羊樂團、梨山國民中小學

大里︱2021台中市大里區康河跨年晚會

除了大里的犇向幸福跨年晚會之外，在大里區的興大康橋也有一場跨年活動，由藝人馮偉傑、高佳群、戴梅君等輪番上陣，讓大里的民眾可以盡情享受跨年的歡慶感，一起迎接2021年！

▲圖片來源：IG@reshieh(此為往年活動照)

2021台中市大里區康河跨年晚會

時間：2020/12/31 19:30-00:00

地點：台中市大里區爽文路與環河路口(興大康橋)

主持人：希希

表演藝人：馮偉傑、高佳群、戴梅君

神岡︱溫暖有愛~情定社口跨躍2021

今年神岡社口區首度舉辦跨年晚會，雖然沒有請藝人前來表演，但是由在地的各種社團表演人士齊聚一堂，準備為2020年的最後一晚帶來最精彩的節目，神岡地區的民眾也都可以前來一起同樂。

溫暖有愛~情定社口跨躍2021

時間：2020/12/31 19:00-2021/01/01 00:30

地點：台中市神岡區文政街(文政診所、文福藥局前封街)

表演團體：

1.社口社區土風舞班、運動舞班、排舞班、外丹功班、跆拳道班、國樂班、歌友會、關懷據點樂齡長輩、關懷據點志工

2.社口國小六年級學生、二年級學生、藝才班國樂團

3.溪州社區發展協會

4.北庄社區發展協會

5.社南社區發展協會

6.神州社區發展協會

7.臻愛薩克斯風團

8.社區才藝居民

北屯︱2021順心福 金牛賀新春 鴻運福臨門

若不喜歡太過吵鬧的環境，也可以選擇來北屯區的民俗公園欣賞裝置藝術「犇~向幸福門」、感恩祈福樹、天燈等裝置藝術，以歡喜平和的心迎接2021年的到來。

2021順心福 金牛賀新春 鴻運福臨門

時間：2020/12/31 21:00-00:00

地點：台中市北屯區民俗公園(台灣民俗文物館廣場)

活動內容：裝置藝術「犇~向幸福門」、感恩祈福樹、天燈

(編按：台中跨年目前暫定如期舉行，台中市新聞局長黃國瑋23日表示，今年跨年防疫再升級，倘若疫情加劇，不排除改採線上直播。各地跨年活動是如常舉行，敬請密切注意官方最新活動消息！)





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