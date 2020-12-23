身分證、生日「3」越多優惠越多！淡水福容大飯店「一個3折300」　煙火&燈海一網打盡

身份證先秀出來！2020國旅爆發之際，飯店優惠層出不窮，這回輪到淡水福容大飯店年底出大招。只要身分證或生日含「3」，數字對中的量越多，享有的折扣越高，住宿、餐飲、泡湯統統適用，活動截至2021/02/09，大家手刀訂起來！

圖／福容大飯店官網 淡水漁人碼頭店

新北市淡水福容飯店即日起推出超狂優惠，只要身分證或生日有「3」，住宿方面一個3折300元、兩個折600、三個折900元，四個以上就直接折1000。餐飲部分則是到館內任一餐廳皆享一個3打97折、二個94折、三個91折、四個以上9折好康。而這款活動並不限於住宿及美食，若單純只想體驗獨家引進的「黃金美人湯」也可選擇暖冬泡湯一日遊，平日原價每人550元的費用，對中一個3即折100元、二個折150元、三個折200元、四個以上則為250元，最高下殺45折優惠。活動不限平假日，截至2021/02/09，不過提醒大家每個專案限用一張身分證文件。

圖／新北市政府高灘地工程管理處官網

而位於淡水漁人碼頭的飯店，坐擁觀看新北首場跨年煙火的另一精彩視野。比照國慶宴會等級的八里煙火即將於12/31當晚20:21施放，大家除了可至現場近距離觀看，也可考慮坐在飯店附近的木棧道，舒適觀看對岸的絢爛光彩。另外，每年引起搶拍熱潮的淡水耶誕燈飾亦同步亮燈中，櫻花隧道、月光鞦韆、可愛薑餅屋等皆是朝聖必拍，搭配著一併順遊超浪漫！

圖／淡水區公所、金色淡水～臉書專頁

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