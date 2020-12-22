染疫機師逛天母百貨 SOGO：今下午5點提早打烊消毒

中央流行疫情指揮中心今日公布國內再增3例境外移入以及1例本土病例，當中新增本土案為案765（紐西蘭籍機師）接觸者，並公布案765活動軌跡，曾造訪新光三越天母店、遠東SOGO天母店以及南崁好市多。SOGO天母店將於今日下午5點提早打烊消毒，新光三越天母店將於閉店後進行全館大消毒。

SOGO天母店今日（12/22）提早於5點閉店進行全面環境清潔消毒，同時要求天母店全體百貨專櫃人員做自主健康監測。SOGO並表示，從今年年初均要求員工加強自主健康管理。並要求百貨專櫃人員入店消費者均需戴口罩並測量體溫，體溫超過37度即不可入店。每周一次定期全店前後場域大規模消毒，賣場公共區域廣設置酒精手部消毒機。同時百貨賣場全日進行全館排換氣，確保賣場空氣新鮮安全。也針對館內電梯、手扶梯、洗手間等公共區域進行每2小時例行性環境消毒。

新光三越表示，天母店今天閉店後進行全館大規模消毒，即刻起再強化各樓層顧客接觸點的清潔消毒，確保購物環境的安心安全。疫情以來，新光三越持續維持進場量溫、提供酒精消毒，並高規格落實「時時顧客接觸點消毒擦拭、日日排換氣、週週全館消毒」清潔工作，以維護全民的健康安全。