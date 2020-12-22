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特搜全台6處「2020跨年元旦」國際級煙火秀！360度全景特效、935秒高空煙火必看

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／台北101提供、麗寶樂園提供、義大世界煙火模擬動畫截圖
圖／台北101提供、麗寶樂園提供、義大世界煙火模擬動畫截圖

距離2021倒數不到十日，全台跨年活動各出新招，市集活動、獨家煙火精彩出擊，讓身在台灣的大家，成為全球少數能夠自由出外，團聚慶祝元旦的幸福民眾。今天為大家集結台灣6處特色煙火秀，還沒決定用什麼方式跟2020說再見、迎接新年的話，不妨就看場絢麗煙火秀吧！

台北101｜300秒「360度立體特效輪狀煙火」

圖╱台北101提供
圖╱台北101提供

台北101跨年煙火可謂年度最大盛事，雖然今（22日）因出現本土病例而宣佈將縮小跨年新春活動規模，但台北101已表示煙火將不會取消，代表大家只要做好防疫仍能照舊欣賞絕美高空煙火。

101今年以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為主題，推出時長300秒、共16000發的璀璨煙火秀，浮誇指數再升級，首度推出四面立體「360度輪狀煙火」，串聯燈光、音樂、點燈及煙火，這次不用特別提前卡位101大樓正面，在任何角度都能賞見2021最美煙火。

新北八里｜20:21「比照國慶煙火水準」

圖／新北市政府高灘地工程管理處官網
圖／新北市政府高灘地工程管理處官網

淡水人首先衝，新北也有專屬煙火！新北市政府高灘地工程管理處今年首度舉辦跨年夜煙火活動，為迎接2021，特別選於晚上20:21施放堪比國慶煙火等級的煙火，時長達十分鐘。煙火預計包含獨特的水煙火「水上芭蕾」、「3D七彩環繞光環戒子煙火」、「黃金瀑布煙火」、「彩色燈籠牡丹」等，效果廣達500公尺、高空煙火高度達100公尺，提前欣賞完震撼場景，還能轉戰其他地方跨年呢！

桃園台茂｜3000發「元旦煙火」近距離欣賞

圖／台茂購物中心提供
圖／台茂購物中心提供

桃園台茂購物中心曾於國慶時施放180秒慶生煙火，日前宣佈即將帶著煙火2.0回歸，於2021/1/1晚上8點施放元旦煙火，全程高達300秒，且施放方式採中心點由下往上，讓民眾能近距離欣賞夢幻低空煙火。

台中麗寶樂園｜12/31、1/1「國際級煙火饗宴」

圖／麗寶樂園提供
圖／麗寶樂園提供

台中麗寶樂園今年於12/31、1/1一連舉辦兩場演唱會及高空煙火節目，除了跨年有頑童MJ116、元旦有蕭敬騰壓軸的晚會，煙火秀更以「樂園」、「青春」、「期許」為主題，平均每秒10發，強調結合國際最新施放方式，270度的景觀設計亦將是一大看點。

劍湖山世界｜12/31、1/1、1/2煙火三連發　總長935秒

圖／劍湖山世界煙火模擬動畫截圖
圖／劍湖山世界煙火模擬動畫截圖

劍湖山世界今年推出長達3天的煙火秀，從12/31到1/2都能欣賞，累計秒數長達935秒，為全台最長煙火表演。而劍湖山本次以摩天輪為主體，施放摩天輪三圓變色煙火秀，還獨創千米環山跑動設計，挑戰精彩極限，煙火控絕對不能錯過親臨現場的美度。

高雄義大世界｜10分10秒大型煙火秀

圖／義大世界煙火模擬動畫截圖
圖／義大世界煙火模擬動畫截圖

去年憑藉999秒煙火及無人機燈火秀成為話題中心的高雄義大世界，今年適逢十週年，於義大世界大草坪打造大規模「紫耀義大 享樂拾光」跨年晚會，除了有茄子蛋、蕭煌奇、畢書盡、楊乃文等超強卡司，煙火秀亦是此次焦點必看。義大世界跨年煙火展演長達10分10秒，除了經典煙火，預計也會加入特效搭配燈光，呈現摩天輪、山峰等造型，讓民眾欣賞另類空中美景。

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