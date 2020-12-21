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桃園「300秒煙火」元旦獨家登場！台茂推「耶誕光雕秀＋40家市集」，近距離煙火秀好吸睛

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
桃園台茂購物中心宣布2021年元旦晚上，會施放高達300秒的空中煙火。 圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書粉專
桃園台茂購物中心宣布2021年元旦晚上，會施放高達300秒的空中煙火。 圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書粉專

準備跟2020年說掰掰了！桃園知名購物中心「台茂購物中心」預計將於2021年1月1日晚上施放高達300秒的空中煙火，期許揮別2020嚴峻的一年，盼望2021年人們可以重拾希望，如煙火般再次發光發熱。

桃園「台茂購物中心」自1999年開幕以來，至今已有超過20年的經營歷史。作為曾經的「桃園最大的購物中心」，台茂一直秉持著最高的服務品質，希望來訪的消費者能帶著快樂的心情滿載而歸。此次煙火的施放，將採用中心點由下往上發散，因此將有機會近距離觀賞五顏六色的煙火從天空中漫開，非常耀眼奪目。

由於先前原訂11月28日的煙火秀，因為天候不佳而導致臨時取消，日前台茂購物中心預計將改為2021年的元旦晚間將施放300秒的空中煙火，絕對將滿滿的燦爛煙火映入觀眾眼簾，盼望來觀賞的大家都能享受這5分鐘的奇幻煙火體驗。值得注意的是由於實際施放時間尚在規劃當中，詳情細節請靜候官網及相關單位正式公告。

圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書粉專、網友田慧文攝
圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書粉專、網友田慧文攝

另外，此次台茂舉辦的「耶誕跨年系列活動」，自即日起到2020年12月27日，每天晚上6點到9點的四個整點，都會放送240秒的「雪人的時空耶誕之旅」光雕秀，而因應耶誕節的到來，12月24日至26日將延長至10點，讓耶誕氛圍滿滿環繞在民眾之中。除此之外，12月25日至27日，40家耶誕市集將進駐台茂，屆時會有許多耶誕周邊商品與各式節慶活動一一陳列，快揪團親朋好友一起創造美好的回憶吧！

圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書粉專
圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書粉專

圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書粉專
圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書粉專

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購物中心 耶誕市集 煙火秀 元旦 光雕秀

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