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錯過森山市集看這！台南最美耶誕市集「雙官邸市集」12/19登場　集結美食、選物攤位2日限定

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
好市邸家與丘の市打造台南最美耶誕市集，集結美食、選物攤位限時登場。 圖／好市邸家臉書粉專
好市邸家與丘の市打造台南最美耶誕市集，集結美食、選物攤位限時登場。 圖／好市邸家臉書粉專

錯過台南最美市集「森山市集」的朋友看這邊，由森山市集與好市邸家攜手打造的「雙官邸市集」將於周末兩天在台南知事官邸、廳長官邸登場，屆時除了手作品牌、人氣餐飲品牌進駐外，遊客還會瞧見復古「人力車」穿梭其中，展現府城獨特的城市風情。

森山市集上月在臺南市美術館打造的市集廣受好評，連續兩天活動聚集上千名遊客朝聖，這回與好市邸家攜手合作於耶誕前夕推出「雙官邸市集」，邀請各地文青一同體驗在百年古蹟度過耶誕佳節的獨特魅力。活動將於12/19至12/20連續兩天於「廳長官邸」及「知事官邸」登場，超過50個攤位進駐，有得吃也有得買。

好市邸家與丘の市打造台南最美耶誕市集，集結美食、選物攤位限時登場。 圖／好市邸家臉書粉專
好市邸家與丘の市打造台南最美耶誕市集，集結美食、選物攤位限時登場。 圖／好市邸家臉書粉專

雙官邸市集邀請諸多超人氣品牌共襄盛舉，包括超人氣排隊美食「糯夫米糕」、神農街超夯名店「TAIKOO太古百貨」帶來的暖心特調、「Sommwhere 那個那裡」侍酒師的甜點 、稻惠日式手燒仙貝等；喜歡手作品、雜貨的朋友也能在現場瞧見不少文創品攤位，估計將有逾50個品牌聚集，有得吃也有得買，讓大家度過一個值得回憶的耶誕佳節。

值得注意的是，市集現場還有結合電子音樂文化和飲食的「44Bit四四拍電子音樂唱片行」，展現台南式的電子音樂魅力；以及「又又美FOTOSHOP復古相機館」。除了看古蹟逛市集外，遊客也能瞧見超復古人力車穿梭會場，與周邊的古蹟建築相映成趣，讓遊客宛如踏上穿越時空的旅行，2日限定就等你一探究竟。

好市邸家與丘の市打造台南最美耶誕市集，集結美食、選物攤位限時登場。 圖／好市邸家臉書粉專
好市邸家與丘の市打造台南最美耶誕市集，集結美食、選物攤位限時登場。 圖／好市邸家臉書粉專

雙官邸市集活動資訊

好市邸家

日期：2020/11/21-2020/12/20

時間：13:00-19:00

地點：台南知事官邸

地址：台南市東區衛民街1號

丘の市

日期：2020/11/21-2020/12/20

時間：14:00-20:00

地點：原臺南廳長官邸

地址：台南市東區育樂街197巷1號

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