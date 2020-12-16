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非賣品！迷客夏「手繪款聖誕口罩」12/18起開送　全台限量7萬片

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

防疫時期口罩商機興起，各大顏色、圖案及款式應有盡有，也讓不少人衍生出蒐集特殊口罩的興趣。如今配合聖誕節，迷客夏新推可愛的非賣品「手繪風耶誕口罩」，12/18起凡到全台門市單筆購買迷客夏飲品滿額150元以上，即贈迷客夏獨家三層防護口罩乙只，全台限量70000片，送完為止，有興趣的手搖控記得看準時間衝一波！

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏手繪風耶誕口罩結合品牌特色，以聖誕為主題畫有Q版牛、飲品，白綠色系十分吸睛，只送不賣。12/18起至迷客夏門市，單筆購買飲品滿額150元以上，且飲品至少含一杯手感芋圓鮮奶系列新品，或加芋圓配料，即可免費獲得「耶誕口罩」乙只。活動適用於可加料的飲品系列，限量口罩僅限現場自取，70000片贈完為止。

迷客夏2016年起推出綠光公益計畫，透過門市消費買6杯6元的方式已協助逾30家公益團體，而品牌本次首次與台灣公益團體「自律聯盟」合作綠光公益計劃公開徵選，即日起至12/31開始收件，詳細報名資訊及活動辦法以官網為準。

圖／奇美博物館官網
圖／奇美博物館官網

除了迷客夏，以絕美聖誕樹及週末市集成為話題中心的「奇美博物館」也免費贈送限定造型口罩。民眾可在12/19、12/20最後一週的戶外市集，憑活動票券兌換一份特製醫療級聖誕口罩，週六、週日發送款式不同，數量有限送完為止。

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