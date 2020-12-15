陽明山新地標「爛醉仙境」試營運期間9折！夕陽＋星空美景下聽音樂派對
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
憑藉台北101美景及透明泡泡球座位，成為高人氣高空酒吧的「Drunk Play爛醉不累」退出信義後，團隊正式進駐陽明山，變身「Drunkland爛醉仙境」，坐擁270度夕陽風光、星空夜景，並於12/24起開放搶先入場，聖誕節當天開始連續祭出多長獨家音樂派對活動，準備晉升台北人最新打卡聖地。
全新登場的戶外景觀餐酒館「爛醉仙境」位於視野極佳的陽明山上，隨處可賞見絕美山嵐，白天風景已十分壯觀，每逢傍晚的落日及夜幕低垂的景致更是讓其坐實「世外桃源」的名稱。在正式開幕前，「爛醉仙境」特別於12/25舉辦「白色聖誕嘻哈派對」，四點至晚間十點邀請多位藝人和DJ表演，現場還設置雪花機，準備讓大家在雪中過聖誕。
另外，12/26至12/27則有首度登陸台北的「伊甸高原戶外音樂節」，連續16小時、16組藝人，陪伴大家體驗台北最狂電音高原派對；12/31開幕當天則有聯手台灣派對品牌指標「Spunite斯邦奈」打造的「2021跨年開幕派對」，讓大家與15組國內外著名藝人及DJ同歡，並一起在動感的聲音饗宴及美景包圍下，迎接2021曙光。
而官方昨（14）日也表示12/24 16:00-02:00、12/25 21:30-02:00當天皆會開放「現場候位」入場，線上訂位系統亦已正式上線，12/28日起開放線上網路預訂。值得一提的是，凡於12/24至12/30試營運期間到店消費，在臉書粉絲團或IG打卡按讚，即可享「9折優惠」，超適合想要搶先一睹桃花源景色的人，與親朋好友在夢幻環境下嚐鮮爛醉仙境特色調酒與餐點。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
爛醉仙境
地址：台北市士林區仰德大道二段11巷11號
備註：白色聖誕嘻哈派對、伊甸高原戶外音樂節、2021跨年開幕派對皆已開放購票，更多詳情可參閱爛醉仙境臉書專頁。
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