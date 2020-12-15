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星粉必衝！2020星巴克全新「5家特色門市」一次看　首家紅磚小屋、積木城堡美翻

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
2020星巴克全新特色門市。 圖／星巴克
2020星巴克全新特色門市。 圖／星巴克

提到連鎖咖啡品牌，星巴克絕對榜上有名，除了餐飲服務品質令人印象深刻外，全球各地的特色門市更如雨後春筍般遍地開花，結合地方文化的特色門市屢屢登上新聞版本，更是許多旅人追逐的景點之一。星巴克今年在台灣各縣市陸續推出特色門市，小編今天整理出北中南5家2020年星巴克全新特色門市，不妨安排進踩點清單內，品嘗咖啡之餘，順道探索城市迷人風情。

北部

時代寓所門市

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克「時代寓所」門市是星巴克目前唯一進駐飯店的特色門市，本月2日與飯店同步開幕就受到關注。

時代寓所門市外觀有如清水模的灰色牆面，周邊種植大量綠色植物妝點，整體氣氛低調卻頗有異國情調。走入室內映入眼簾的挑高天花板是全台星巴克之最，讓人感受寬闊不壓迫的用餐享受；木質系的桌椅與金色調裝潢顯得富麗堂皇又帶點古典氣息，大面積的景窗引進自然天光景色，視覺向外延伸的開闊感相當大器。

除了裝潢充滿亮點外，餐飲部份也導入「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專案、「酒精專案」及「現烤專案」，提供遊客與入住飯店房客一處多樣化的用餐服務與高享受的休憩空間。

星巴克時代寓所門市

門市地址：台北市中正區林森南路7-1號

星巴克牆面編織繽紛吸睛，挑高也是全台之最。記者羅建怡／攝影
星巴克牆面編織繽紛吸睛，挑高也是全台之最。記者羅建怡／攝影

中部

泰安南門市

國道一號泰安服務區南站整建後重新開幕，由統一超商投資，積木造型的星巴克建物很吸睛。記者游振昇／攝影
國道一號泰安服務區南站整建後重新開幕，由統一超商投資，積木造型的星巴克建物很吸睛。記者游振昇／攝影

本月2日開幕的星巴克泰安南門市位於國道1號158公里處、往南下方向的泰安服務區內。外觀與嘉義民雄門市頗雷同的泰安南門市以積木城堡為設計主軸，因此從建築外型可以發現數個立體方形堆疊出的結構，搭配純白色系牆面與木質素材畫龍點睛，營造出浪漫現代的地中海風情。廣場前還有純白旋轉木馬造景，堪稱是全台最浪漫的星巴克門市。 

泰安南門市是目前國道第一家現烤門市，提供的烘培品項豐富多元；另外門市還有販售門市限定馬克杯，是馬可杯控不能錯過的景點之一。

星巴克泰安南門市

門市地址：台中市后里區安眉路113號

北港門市

北港星巴克今天開幕美麗的外觀建築，結合北港宗教特色，成為北港休閒新地標。記者蔡維斌／翻攝
北港星巴克今天開幕美麗的外觀建築，結合北港宗教特色，成為北港休閒新地標。記者蔡維斌／翻攝

於上月開幕的星巴克北港門市就位於北港的主要幹道華南路上，不僅是獨棟特色門市，更是北港鎮首家星巴克門市。北港朝天宮迎媽祖是台灣大型慶典活動，也是北港人地方凝聚的象徵。為融入在地傳統與文化特色，星巴克北港門市以雙手合十為概念打造，藉由設計細節與配色呼應宗教重鎮意涵，例如室內的格柵天花就反映出古樸的特質，傳遞前虔誠莊重的氣氛。

不僅如此，北港門市還與愛好紙雕工藝的小吃業者葉成豐先生合作，在門市內的牆面打造一幅別具意義的藝術牆面，以咖啡樹等元素傳遞咖啡文化。北港門市鄰近朝天宮，周邊還有北港老街、北港觀光大橋、彩繪村等熱門景點，安排一趟北港遊，順便到星巴克北港門市坐坐，感受這處特色門市融入百年藝鎮的文化底蘊。

星巴克北港門市

門市地址：雲林縣北港鎮華南路38號

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

南部

台南新市門市

「台南新市門市」建物，發想自創造藝術雕塑般的概念，外觀以打破水平垂直的區塊相互穿插。 圖／星巴克
「台南新市門市」建物，發想自創造藝術雕塑般的概念，外觀以打破水平垂直的區塊相互穿插。 圖／星巴克

台南市面積最大、超過400坪的星巴克台南新市門市今年8月開幕，建物發想自「創造藝術雕塑般的概念」，外觀打破水平垂直區塊相互交錯穿插，運用門市前方立面圓弧隱約遮蔽內部的立體感，讓到訪顧客在門市「不同角度都能感受不同的視覺藝術」。

門市以簡約純粹白色搭配大量玻璃建築外牆及挑高空間，導入自然光線，將戶外綠意引進室內，創造出簡約寧靜的氛圍。門市內部吧檯上方則以獨特的等高線圈造型，描繪出咖啡莊園的景觀坡地形態，更與戶外的竹林綠意景致相呼應，打造出獨具氛圍的咖啡空間。

星巴克 台南新市門市

門市地址：台南市新市區中正路71號

台南新市門市內部吧檯上方，以獨特的等高線圈造型，描繪出咖啡莊園的景觀坡地形態。 圖／星巴克
台南新市門市內部吧檯上方，以獨特的等高線圈造型，描繪出咖啡莊園的景觀坡地形態。 圖／星巴克

博愛華夏門市

星巴克博愛華夏門市 圖／星巴克
星巴克博愛華夏門市 圖／星巴克

鄰近高鐵左營站，星巴克博愛華夏門市今年9月開幕就吸引不少遊客朝聖。博愛華夏門市是由三棟建築物結合而成，分為主棟、通道與後棟，建築外觀保留老屋的紅磚外觀，搭配沈穩內斂的黑色人字形斜坡屋頂，透過新舊共融的方式賦予建築物新生命。

博愛華夏門市室內寬敞，處處可見歷史留下的痕跡，紅磚牆面營造出的懷舊復古氛圍帶給人無限的思念，與注入的工業設計風格設計頗合拍，座落在左營區一隅更添嫻靜氣息。

星巴克博愛華夏門市

門市地址：813031高雄市左營區博愛四路508號

星巴克博愛華夏門市 圖／星巴克
星巴克博愛華夏門市 圖／星巴克

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