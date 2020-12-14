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含早餐「入住免千元」！新竹桃園福華推「買1晚送1晚」下殺近2000元，還有免費溫泉可泡

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
新竹福華大飯店與石門水庫福華渡假飯店合作推出「買一晚送一晚」優惠住房專案。 圖／新竹福華大飯店
新竹福華大飯店與石門水庫福華渡假飯店合作推出「買一晚送一晚」優惠住房專案。 圖／新竹福華大飯店

疫情來襲，世界各地旅遊業者業績慘淡，雖然台灣因為防疫做得好而減緩衝擊，不過旅遊飯店業者仍絞盡腦汁推出優惠方案拉客消費。這回福華飯店集團旗下的新竹福華大飯店聯名石門水庫福華渡假飯店，推出即日起「買一晚送一晚」超狂優惠活動，換算每人一晚免千元就能爽住超豪華高級飯店，數量與入住時間有限，快揪團或犒賞家人吧！

圖／新竹福華大飯店
圖／新竹福華大飯店

福華飯店集團自1984年來至今已經營超過35年，旗下共有6家飯店，分別散佈於台北、新竹、台中、高雄、墾丁與石門水庫附近，因其高CP的價格與設施等服務，每每一到假日都會湧入許多遊客入住，這回新竹與石門水庫兩家福華特別合作推出「心意石竹雙城住房，買一晚送一晚」專案，雙人入住兩晚兩家飯店，還包含雙人早餐Buffet，優惠價只要3,999元（原價為5,890元)，相當於超狂約67折，也就是說每個人一晚不用1,000元，就能爽入住知名福華高級飯店，還能免費使用泳池、三溫暖溫泉與水療池等各項頂級設施服務。

圖／新竹福華大飯店
圖／新竹福華大飯店

驚喜的是，或許有旅客因為旅遊計畫還要奔波，不想跨住不同飯店，福華也想到了！遊客可以申請選擇兩晚都要同個飯店，或是單日入住兩客房。訂購活動即日至2021年1月31日，入住日期則可延長至2021年2月9日。值得注意的是，包含週六、跨年與連續假日都不能用此專案喔，詳情請上官網查詢，趕快訂起來吧。

新竹福華大飯店 X 石門水庫福華渡假飯店「買一晚送一晚」住房專案

訂購時間：即日起至2021年1月31日

入住日期：即日起至2021年2月9日

訂房資訊：新竹福華為(03) 528-2323轉接訂房組；石門水庫福華渡假飯店為(03)411-2323

官網：http://www.howard-hotels.com.tw/hsinchu/home/

圖／新竹福華大飯店
圖／新竹福華大飯店

圖／新竹福華大飯店
圖／新竹福華大飯店

圖／石門水庫福華渡假飯店
圖／石門水庫福華渡假飯店

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福華大飯店 早餐 溫泉 跨年

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