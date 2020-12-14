含早餐「入住免千元」！新竹桃園福華推「買1晚送1晚」下殺近2000元，還有免費溫泉可泡

2020年即將邁入尾聲，安排好到哪裡過節了嗎？邁入第四屆的「河邊耶誕節」堪稱是木柵區最文青的耶誕活動，今年12/19至12/20連兩天人氣咖啡廳「小廢墟咖啡」的後院將變身耶誕限定遊樂園，除了多種類的攤位聚集，還有一連串精彩的活動體驗，耶誕前夕不妨到現場走走，帶著滿足愉悅的心情，迎接下一年嶄新的開始！

2020-12-10 15:55