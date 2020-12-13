快訊

前立委周五六家中昏倒 妻子報案CPR救夫送醫

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登山客注意！阿里山「塔山步道」12／16起封閉整修　百岳健行還有3親民步道

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／阿里山國家森林遊樂區臉書專頁、林務局嘉義林區管理處官網
圖／阿里山國家森林遊樂區臉書專頁林務局嘉義林區管理處官網

登山健行客要注意！由於木造棧橋、階梯腐朽，嘉義林區管理處日前宣佈，阿里山山脈中海拔最高的「塔山步道」即將於12/16暫時封閉維修，預計明（2021）年6月重新開放。

登頂塔山的視野壯觀遼闊。圖／阿里山國家森林遊樂區臉書專頁
登頂塔山的視野壯觀遼闊。圖／阿里山國家森林遊樂區臉書專頁

全長3.5公里「塔山步道」隱身阿里山國家森林遊樂區內，起點就位於人氣景點「姊妹潭」旁邊，單程登頂2.5小時，可飽覽阿里山群山壯闊美景。為維修跨越鐵道的木造棧橋及階梯、改善棧道高低不平的情形，嘉義林管處12/16起將封閉「塔山步道」進行工程，預計2021年6月會再度開放。

對高岳車站旁的觀景平台為賞日出、雲海的絕佳位置。圖／阿里山國家森林遊樂區臉書專頁
對高岳車站旁的觀景平台為賞日出、雲海的絕佳位置。圖／阿里山國家森林遊樂區臉書專頁

等待更安全的山林健行環境的同時，林管處也推薦三條同在阿里山的親民登山路線：巨木群步道、二萬坪步道及對高岳步道。其中巨木群步道中以樹齡超過兩千年的紅檜最為知名，有「黑森林步道」之稱的二萬坪步道還能看火車，而對高岳車站亦是賞日出的夯點，不論想來場森林浴，還是作為觀光旅遊都合適呢！

延伸閱讀：

全台16處「聖誕打卡亮點」！最美聖誕樹、免費燈海、耶誕遊樂園一次蒐集

南投飄聖誕初雪！免門票「白雪木景點」　純白美景尬日系寺廟如置身京都

步道 阿里山 登山 森林遊樂區 嘉義旅遊

相關新聞

登山客注意！阿里山「塔山步道」12／16起封閉整修　百岳健行還有3親民步道

登山健行客要注意！由於木造棧橋、階梯腐朽，嘉義林區管理處日前宣佈，阿里山山脈中海拔最高的「塔山步道」即將於12/16暫時封閉維修，預計明（2021）年6月重新開放。 全長3.5公里「塔山步道」隱

夢幻逸品必追！ 讓露營控眼睛一亮的「日本露營用品店」推薦

露營逐漸成為時下流行的休閒活動，老少咸宜，是親近大自然的不錯選擇。露營用具店也越來越多，選擇越來越多元，不少朋友們之前更是飛到日本逛戶外運動用品店，裡面的露營用具超齊全，顏色款式超多，甚至很多都是台灣沒有的樣式，而且免稅之後的價格超划算！不管你是不是露營控，下面介紹的這幾間露營用品店，絕對讓你眼睛一亮！甚麼都想買～

2020聖誕節活動一覽！ 北中南「慶祝活動x約會餐廳」報你知

叮叮噹叮叮噹～聖誕節來了！讓我們用最歡樂、最溫暖的氛圍送走風風雨雨的2020，聖誕節還沒有規劃的你快來看看這篇，讓小編推薦你聖誕節怎麼玩？聖誕節活動、景點、美食這篇通通有，今年除了交換禮物最新的玩法都在這裡！

這8家博物館超好玩！穿古裝秒穿越、探訪各國計程車、幻覺博物館體驗漂浮

冬日濕冷的季節，想出去玩又怕雨怕冷該怎麼辦？此時，最適合來趟「博物館之旅」。別懷疑，博物館也可以好玩好拍，像是一秒穿越的...

文青都會去！2020「河邊耶誕節」12/19日登場　美食選物攤位、閣樓電影院2日限定

2020年即將邁入尾聲，安排好到哪裡過節了嗎？邁入第四屆的「河邊耶誕節」堪稱是木柵區最文青的耶誕活動，今年12/19至12/20連兩天人氣咖啡廳「小廢墟咖啡」的後院將變身耶誕限定遊樂園，除了多種類的攤位聚集，還有一連串精彩的活動體驗，耶誕前夕不妨到現場走走，帶著滿足愉悅的心情，迎接下一年嶄新的開始！

2020台中好YA誕！ 夢幻白馴鹿&白海豚 聖誕裝置點亮台中水岸

隨著天氣轉涼聖誕氣氛日漸濃厚，有一頭夢幻的白馴鹿悄悄的進駐到台中綠川水岸裡，在迷幻的煙霧裡白馴鹿如夢如幻十分迷人，而另一頭的柳川水岸也游進了奇幻白海豚，準備帶給台中民眾一場迷人的聖誕饗宴。

比照國慶煙火水準！新北八里20:21「跨年煙火秀」施放10分鐘，結束再衝101

2020年即將邁入尾聲，跨年夜準備好到哪裡過節了嗎？今年除了台北101煙火秀外，新北八里也將首次施放跨年煙火。煙火秀將於12/31當天晚上的20:21分施放10分鐘的煙火秀，不只是要迎接2021年到來，同時還要慶祝新北市升格10週年！

市集控開逛！圓山「耶誕美食市集」12/12登場　上100家美食＋選物攤位2日限定

有趣市集今年10月底舉辦暗黑餐飲市集吸引滿滿人潮，迎接耶誕佳節再推應景活動「Enjoy Life 飲酒生活節｜微醺饗樂耶誕派對」，市集將於12/12-12/13連兩天在圓山花博熱鬧展開，屆時不只有美食攤位進駐，還有好逛又好買的耶誕選物市集。

跨年派對嗨起來！7家飯店玩創意 登機、口罩、搖滾趴

跨年飯店的「煙火房」超搶手，今年，各大飯店善用「觀景空間」紛紛推出「跨年派對」，增加疫情年的新營收。吃喝玩樂加煙火倒數，...

雙12快閃！每房1,212元起 趣淘漫旅3館「年終最優惠」

錯過雙11，還有雙12！凱撒飯店連鎖旗下年輕品牌「Hotel Cham Cham趣淘漫旅」三家飯店聯手推出「快閃雙12」...

雙12飯店下殺3折！PChome 24h購物推「北捷打卡免費抽雙人機票」，旅遊結帳再折200元

歲末購物節不斷推陳出新，繼雙11剁手檔讓許多電商獲取歷史新高營收，這回雙12好康優惠又來了！知名電商龍頭「PChome 24h購物」將於2020年12月12日推出「捷運限時列車」，只要期間內與列車拍照打卡，就有機會獲得「無使用期限雙人來回機票」，選擇全球任何地點，將由PChome幫你買單，時間有限，快蓄勢待發準備抽一波！

只有2天「姓黃」免費入園！宜蘭傳藝中心年末優惠，雙12到年底「門票50元」

姓黃的民眾可以安排一趟宜蘭小旅行！宜蘭經典景點「宜蘭傳藝中心」將於12/12起至年末推振興國旅優惠，原價150元的門票優惠只要銅板價50元；不僅如此，傳藝中心還加碼舉辦「黃舉人冬至派對」活動，凡12/19、12/20的「黃姓」遊客一律免費入園。

熱門新聞

冷空氣變更強！明晚恐迎入冬首波冷氣團 2天低溫探12度

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

猴硐傳好消息！搶修10天 東正線今下午列車回送試行

把握好天氣！ 今晚強冷空氣到 低溫下探13度

全台首座溫泉公園！穿越百年時空隧道 尋找記憶中的北投公園

「最快秒殺市集」2020冬景市集19日新竹登場　品味生活細節體會有溫度的美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。