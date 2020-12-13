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登山客注意！阿里山「塔山步道」12／16起封閉整修 百岳健行還有3親民步道
登山健行客要注意！由於木造棧橋、階梯腐朽，嘉義林區管理處日前宣佈，阿里山山脈中海拔最高的「塔山步道」即將於12/16暫時封閉維修，預計明（2021）年6月重新開放。
全長3.5公里「塔山步道」隱身阿里山國家森林遊樂區內，起點就位於人氣景點「姊妹潭」旁邊，單程登頂2.5小時，可飽覽阿里山群山壯闊美景。為維修跨越鐵道的木造棧橋及階梯、改善棧道高低不平的情形，嘉義林管處12/16起將封閉「塔山步道」進行工程，預計2021年6月會再度開放。
等待更安全的山林健行環境的同時，林管處也推薦三條同在阿里山的親民登山路線：巨木群步道、二萬坪步道及對高岳步道。其中巨木群步道中以樹齡超過兩千年的紅檜最為知名，有「黑森林步道」之稱的二萬坪步道還能看火車，而對高岳車站亦是賞日出的夯點，不論想來場森林浴，還是作為觀光旅遊都合適呢！
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