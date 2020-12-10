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文青都會去！2020「河邊耶誕節」12/19日登場　美食選物攤位、閣樓電影院2日限定

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
Everything Connects 、 Ruins Coffee Roasters攜手舉辦的河邊耶誕節邁入第四年，今年將於12/19起連兩日展開（圖為2019年活動照）。 圖／Everything Connects臉書粉專
Everything Connects 、 Ruins Coffee Roasters攜手舉辦的河邊耶誕節邁入第四年，今年將於12/19起連兩日展開（圖為2019年活動照）。 圖／Everything Connects臉書粉專

2020年即將邁入尾聲，安排好到哪裡過節了嗎？邁入第四屆的「河邊耶誕節」堪稱是木柵區最文青的耶誕活動，今年12/19至12/20連兩天人氣咖啡廳「小廢墟咖啡」的後院將變身耶誕限定遊樂園，除了多種類的攤位聚集，還有一連串精彩的活動體驗，耶誕前夕不妨到現場走走，帶著滿足愉悅的心情，迎接下一年嶄新的開始！

Everything Connects 、 Ruins Coffee Roasters攜手舉辦的河邊耶誕節邁入第四年，今年將於12/19起連兩日展開（圖為2019年活動照）。 圖／Everything Connects臉書粉專
Everything Connects 、 Ruins Coffee Roasters攜手舉辦的河邊耶誕節邁入第四年，今年將於12/19起連兩日展開（圖為2019年活動照）。 圖／Everything Connects臉書粉專

2020「河邊耶誕節」將於12/19、12/20連兩日展開，主辦單位今年邀請了眾多品牌參與，從手繪、生活器皿、花材、服飾、衝浪到古物統統都有，適合喜歡掏寶的遊客一探究竟。除了各式選物外，現場還有許多耶誕限定的美食料理與飲品，包括小廢墟咖手沖咖啡等耶誕美式小食，一〇八抹茶茶廊的抹茶甜品、渣男台式居酒屋料理、蓮Ren日式南洋湯咖哩等餐飲品牌匯聚。

今年河邊耶誕節的亮點可不只各式各樣的商品販售攤位，任何精彩的活動體驗都將在現場上演，屆時將有理髮刺青品牌入駐，由「敷地計劃」與「OF Tattoo 」擔任河邊耶誕節限定的理髮師與刺青師，在戶外草地為大家剪髮與刺青。

不僅如此，連兩天活動現場還有小廢墟咖啡廳的閣樓電影院、手作耶誕禮物活動、由「瑪G Wild Lifestyle」帶領草地啤酒瑜伽活動，還有大小朋友都能參與的耶誕畫畫課、耶誕節必玩的交換禮物等。豐富的活動從下午一直熱鬧到傍夜晚，12/19、12/20一起到市集走走感受耶誕過節氣氛，順便在河岸邊吹吹風放輕鬆。

Everything Connects 、 Ruins Coffee Roasters攜手舉辦的河邊耶誕節邁入第四年，今年將於12/19起連兩日展開（圖為2019年活動照）。 圖／Everything Connects臉書粉專
Everything Connects 、 Ruins Coffee Roasters攜手舉辦的河邊耶誕節邁入第四年，今年將於12/19起連兩日展開（圖為2019年活動照）。 圖／Everything Connects臉書粉專

Ruins Coffee Roasters小廢墟咖啡廳

地址：116台北市文山區木柵路三段242號

活動時程表

12/19（六）

13:00-20:00 聖誕市集、Wild Vege Garage BBQ、廢墟酒吧、閣樓裡的環遊世界電影院

13:00-14:00 大人小孩的聖誕畫畫課 - 孩子場｜阿島 a dot studio / 鄒曉葦

14:00-15:00 草地啤酒瑜伽｜瑪G Wild Lifestyle

15:00-17:00 聖誕木工小學堂 — 木趣彈珠台 ｜ 特力屋手創空間

17:30-18:30 耶誕影子小劇場 1+1｜ 尖尖故事屋

19:00-20:00 廢墟交換禮物

12/20（日）

13:00-20:00 聖誕市集、Wild Vege Garage BBQ、廢墟酒吧、閣樓裡的環遊世界電影院

13:00-14:30 大人小孩的聖誕畫畫課 - 大人場｜阿島 a dot studio / 鄒曉葦

15:00-17:00 Plant a tree for Christmas 種一棵自己的聖誕樹！｜ 棚屋

17:30-18:30 耶誕影子小劇場 1+1｜ 尖尖故事屋

19:00-20:00 廢墟交換禮物

Everything Connects 、 Ruins Coffee Roasters攜手舉辦的河邊耶誕節邁入第四年，今年將於12/19起連兩日展開（圖為2019年活動照）。 圖／Everything Connects臉書粉專
Everything Connects 、 Ruins Coffee Roasters攜手舉辦的河邊耶誕節邁入第四年，今年將於12/19起連兩日展開（圖為2019年活動照）。 圖／Everything Connects臉書粉專

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