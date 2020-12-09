比照國慶煙火水準！新北八里20:21「跨年煙火秀」施放10分鐘，結束再衝101

2020年即將邁入尾聲，跨年夜準備好到哪裡過節了嗎？今年除了台北101煙火秀外，新北八里也將首次施放跨年煙火。煙火秀將於12/31當天晚上的20:21分施放10分鐘的煙火秀，不只是要迎接2021年到來，同時還要慶祝新北市升格10週年！

今年首次辦理的跨年夜煙火活動，當晩預計施放之煙火類型包含全球獨步的水煙火「水上芭蕾」及「紅邊藍變魔法牡丹」、「彩色燈籠牡丹」等高空煙火，整個施放類型及種類都將比照國慶煙火水準呈現，煙火效果廣度達到500公尺，高空煙火高度達100公尺，中空煙火高度達50公尺。

當天除了10分鐘的煙火秀外，現場還有安排街頭藝人即興演出，而淡水到八里接駁的渡輪也會延後收班，要讓大家在浪漫之餘，也不用擔心交通的問題！另外在淡水金色水岸邊也可以觀賞到完整的煙火表演，結束後還能趕往其他地方參加跨年晚會，在2020年最後一天留下美好回憶。

交通資訊看這

自行開車

1.國道1號下林口交流道，沿105線道經林口至八里→左岸碼頭→觀海大道

2.關渡大橋→台15線→左岸碼頭→龍米路一段→龍米路二段→觀海大道

3.新莊、三重、五股→縣103道→龍米路一段→龍米路二段→觀海大道

4. 61或64快速道路→八里聯絡道→中華路→觀海大道

大眾交通

1.淡水捷運站→步行至淡水渡船頭→搭乘渡輪至八里渡船頭，步行前往。

2自新北市蘆洲站704線路客運→八里西門站下車，步行前往。

3.自台北捷運關渡站前搭紅22線路客運→八里西門站下車，步行前往。

4.捷運淡水線關渡站前搭紅22線路客運→八里西門站下車，步行前往。