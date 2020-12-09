疫情衝擊勸退70員工 台北君悅證實：將進行人力精簡
今年受到新冠肺炎影響，國際旅客進不來，都會飯店住房嚴重衰退，有30年歷史的台北君悅酒店也傳出將以「優退」方式精簡人力，預計減少1成、約70人。台北君悅酒店剛剛發出聲明指出，因為營運策略調整，確實會在年底前進行人力精簡計畫，但未具體說明調整的實際人數。
對於媒體報導將裁員1成，台北君悅表示，由於新冠肺炎疫情仍持續蔓延，國際旅客跨境旅遊短時間內無法回復之情況下，「台北君悅酒店與大部分旅遊及國際級品牌酒店界同業一樣，館內營運今年受到極為嚴重的影響，面對疫情挑戰，必須迅速調整運行策略，將於年前實行人力調整計畫」。
據了解，今年台北君悅餐飲表現持平，影響較大的是宴會業績，年均住房率約四成，平均房價則掉三成，再加上房間數有850間、量體大，相對營運壓力也大。
據內部透露，君悅30年，確實有不少屆臨退休的員工，酒店也已私下通知，有意離職者可在12/10前提出申請，薪資可領到12月31日，同時會發給非自願離職證明書並多領2個月；同時也鼓勵同仁申請轉調部門，除原有年資得以保留，但薪資、職稱都將隨工作內容調整。
酒店總經理陳隆慶表示，由衷感謝每一位員工的貢獻，裁員是相當艱難的一項決定，但期盼資源統合，讓館內業務持續發展，並能在未來繼續為各方賓客及社群提供服務。
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