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「全台跨年活動」精選懶人包！田馥甄、楊丞琳、阿妹跨年演唱會陪倒數

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：Flickr_SA Chiu
▲圖片來源：Flickr_SA Chiu

全台跨年精選活動

台北︱台北最High新年城；桃園︱五月天2021跨年演唱會、2021桃園跨年晚會；台中︱犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜；高雄︱2021義大跨年演唱會、2021跨百光年；台東︱2021張惠妹台東跨年演唱會

台北︱台北最High新年城

今年「臺北最High新年城-2021跨年晚會」揭曉首波卡司，將由剛結束小巨蛋演唱會的女神田馥甄擔任開場表演，而倒數前的壓軸演出也是大家期待的重點，這次確定由腳傷初癒的搖滾天王伍佰獨家獻唱，主持人則是黃子佼、LULU(黃路梓茵)師徒一起主持，超強卡司與風趣主持群使人萬分期待。

▲圖片來源：Flickr_SA Chiu
▲圖片來源：Flickr_SA Chiu

▲圖片來源：Flickr_square(tea)
▲圖片來源：Flickr_square(tea)

歌手卡司：田馥甄、伍佰

活動地點：台北市政府府前廣場

詳細介紹：https://bit.ly/3kbCAoB

桃園︱五月天2021跨年演唱會

五月天將舉辦「好好好想見到你」Mayday fly to 2021巡迴演唱會，2021跨年場選在桃園舉辦，之後也會到台中、台南舉辦巡迴演唱會。桃園國際棒球場5場(12月26、27、31日到2021年1月1、2日)、台中洲際棒球場5場(2021年2月17、18、20、21、22日)、台南市立體育場5場(2021年3月20、21、27、28、29日)，演唱會門票將在拓元售票系統開賣，五迷們準備動起來！

▲圖片來源：Flickr_Aaron Hsu
▲圖片來源：Flickr_Aaron Hsu

歌手卡司：五月天

活動地點：桃園國際棒球場

桃園︱2021桃園跨年晚會

除了五月天在桃園國際棒球場舉行的巡迴演唱會之外，桃園市政府也另行舉辦了2021的跨年晚會，目前確認的演唱會卡司有搖滾樂團八三夭、原民系樂團動力火車，活動地點將在高鐵桃園站站前廣場舉辦。

▲圖片來源：Flickr_Fannn Su
▲圖片來源：Flickr_Fannn Su

▲圖片來源：Flickr_Chen Tao Liao
▲圖片來源：Flickr_Chen Tao Liao

歌手卡司：八三夭、動力火車

活動地點：高鐵桃園站站前廣場

台中︱犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜

台中市市府表示今年的跨年活動與往年不一樣，主場地選在位在西屯區擁有「台中之肺」之稱的中央公園舉行，今年台中跨年演出的藝人陣容已讓許多民眾尖叫，包括「老蕭」蕭敬騰將領軍獅子LION一起演出，另外女神田馥甄、林宥嘉與周湯豪也讓許多粉絲引頸期盼。

▲圖片來源：Flickr_Cathy凱西
▲圖片來源：Flickr_Cathy凱西

▲圖片來源：Flickr_Ghost.R.C (鬼鬼)
▲圖片來源：Flickr_Ghost.R.C (鬼鬼)

歌手卡司：田馥甄、蕭敬騰、林宥嘉、周湯豪

活動地點：水湳中央公園

詳細介紹：https://bit.ly/36ocCci

高雄︱2021義大跨年演唱會

2021義大世界跨年再度結合煙火秀和演唱會，今年的義大跨年演唱會主持棒將由金鐘獎得主曾國城、主持界新秀徐凱希攜手主持，更邀請到人氣樂園茄子蛋開場演出、金曲歌王蕭煌奇接力獻唱，還有天后級女神楊丞琳、情歌王子Bii畢書盡、搖滾女王楊乃文帶來精彩表演，華麗陣容吸引許多歌迷選擇義大跨年呢！

▲圖片來源：Flickr_SA Chiu
▲圖片來源：Flickr_SA Chiu

▲圖片來源：Flickr_Gene Wang
▲圖片來源：Flickr_Gene Wang

歌手卡司：楊丞琳、蕭煌奇、茄子蛋、Bii畢書盡、楊乃文

活動地點：高雄義大世界

詳細介紹：https://bit.ly/32qwvhJ

高雄︱2021跨百光年

高雄「2021跨百光年」卡司也公布囉，將在大港橋兩側打造全台首創「同場跨年雙舞台」，在高流舞台、蓬萊舞台分別以創作與流行兩種不同風格相互尬場。總卡司部分有滅火器樂團、阿爆、Tizzy Bac樂團、茄子蛋樂團等21組卡司，高流舞台由Tizzy Bac樂團開場、阿爆擔綱倒數前壓軸，J.Sheon在倒數後熱唱，另一頭的蓬萊舞台主打流行風，由胡瓜與浩角翔起搭檔主持，由滅火器樂團於倒數後登場。

歌手卡司：滅火器樂團、茄子蛋、Bii畢書盡、韋禮安、八三夭樂團、Ella陳嘉樺

活動地點：大港橋兩側的高流、蓬萊雙舞台

台東︱2021張惠妹台東跨年演唱會

天后張惠妹好久沒有回家鄉唱歌了！今年宣布2021跨年要唱回家鄉，將在台東舉辦跨年演唱會「20/21a Mei UTOPIA EAST」，12月31日於家鄉台東「免費」開唱，地點就選在台東市海濱公園，此次阿妹的回歸，也讓台東再次掀起訂房熱潮，讓許多粉絲們早早就計畫好今年的最後一天要在台東與阿妹一起過！

▲圖片來源：Flickr_chia ying Yang
▲圖片來源：Flickr_chia ying Yang

歌手卡司：張惠妹

活動地點：台東市海濱公園


延伸閱讀>>義大跨年演唱會來囉！長達10分多絢爛煙火&強大卡司搶先曝光

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跨年 公園 高鐵

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