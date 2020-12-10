2020台中好YA誕！ 夢幻白馴鹿&白海豚 聖誕裝置點亮台中水岸

▲圖片來源：IG@reshieh

今年2020台中好YA誕活動這次分別在綠川水岸、柳川水岸景觀步道、台中火車站分成3區塊舉行，台中耶誕節市集則是在台中火車站前廣場舉辦。每年的聖誕節除了各大百貨的聖誕擺飾之外，最令民眾期待的為屬綠川水岸與柳川水岸的聖誕佈置，在綠川驚豔的水母燈海後，將再出現在大家眼前的是綠川的夢幻白馴鹿與柳川的奇幻白海豚。

▲綠川，圖片來源：IG@reshieh

▲柳川，圖片來源：IG@reshieh

▲柳川，圖片來源：IG@reshieh

此次的2020台中好YA誕燈飾重點除了超好拍的白馴鹿與白海豚外，還有台中吉祥物石虎家族與歐米馬現身其中，另外一個重點是柳川水岸此次將獻上水舞表演，精彩的水舞表演在七彩的燈飾下更添浪漫氛圍，最後也別忘了走到舊台中火車站的站前廣場觀賞聖誕樹《禮讚之樹》作為完美的結尾。

▲圖片來源：IG@reshieh

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▲圖片來源：IG@sunlightbai

除了絢麗的聖誕燈飾外，此次2020台中好YA誕還有舉辦聖誕電影放映的活動，從12/04開始至12/06都有熱門電影在舊台中火站站前廣場放映，並且舉辦看電影抽電影、限量爆米花、給你一點甜甜等相關活動，歡迎大手牽小手一起來火車站前廣場看電影，共同享受聖誕節的浪漫氛圍。

▲圖片來源：IG@reshieh

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也提醒大家綠川及柳川的耶誕裝置仍在施工中，燈飾、水舞設施皆在測試階段，切勿擅自闖進封鎖線裡以及前往拍照要留意自身安全唷，正式開放日期為12/11，想觀賞到最完整的台中好YA誕柳川及綠川耶誕景觀，要再稍後一下。

2020台中好YA誕

活動期間：2020/12/11至2020/12/27

燈區地點：

-台中柳川景觀段 (台中市中區柳川西路三段)

-台中綠川景觀段 (台中市中區綠川東西街)

-舊台中火車站前廣場 (台中市中區台灣大道一段1號)

2020臺中好YA誕市集

活動日期：2020/12/11至2020/12/27

活動時間：平日17:11-22:00/假日13:00-22:00

活動地點：舊台中火車站站前廣場24攤、東協廣場10攤

聖誕電影放映活動

活動時間：18:00開放入場/19:00電影播映)

活動地點：舊台中火車站站前廣場

放映內容：

-12/04 天氣之子

-12/05 冰雪奇緣2

-12/06 笑笑羊大電影：外星人來了





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