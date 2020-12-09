市集控開逛！圓山「耶誕美食市集」12/12登場 上100家美食＋選物攤位2日限定
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有趣市集今年10月底舉辦暗黑餐飲市集吸引滿滿人潮，迎接耶誕佳節再推應景活動「Enjoy Life 飲酒生活節｜微醺饗樂耶誕派對」，市集將於12/12-12/13連兩天在圓山花博熱鬧展開，屆時不只有美食攤位進駐，還有好逛又好買的耶誕選物市集。
集結上百攤家美食餐飲與風格選物品牌進駐，有趣市集2020年耶誕市集「Enjoy Life 飲酒生活節」將於12/12登場，這是繼10月驚奇萬聖節百鬼夜行市集後，有趣市集再次於耶誕節前夕推出的歡樂耶誕市集。
搶先曝光的餐酒美食攤位包括文青精品茶飲「璞韻」、 知名日式酒吧「Bar忠Chu」、台北第一川菜「老罈香川味兒」、紐約BBQ燒烤名店「麥笛昆」、中西混血街頭小食「初炸小食店」、躍上紐約時報推薦的「肉大人 Mr.Meat」、炸雞界的街頭痞子「週末炸雞俱樂部」、新風格燒鳥居酒屋「頑炭火燒鳥」、臺虎精釀等品牌。
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值得一提的是，因疫情因素，睽違一年未有公開活動的麥笛昆將重返市集，帶來多款精緻餐點，包括Monster Stack怪獸塔、牛胸肉堡、手撕豬肉堡、煙燻香腸堡等好料，是肉控絕對不能錯過的美食饗宴。麥笛昆主打融合美國兩大傳統德州及卡羅來納州Barbeque的優點跟特色，創造出獨特風味，被許多國際媒體稱為「訪紐約必嚐」的紐約BBQ燒烤名店。
除了美食攤販外，好逛好買的風格選物攤位也將加入市集陣容，日本老字號品牌精選杯器禮盒「木村硝子店」、手作飾品、造型髮帶、環保杯套、熱紅酒香料包、寵物領結頸圈、純手工打造瓷器皿等多種類商品供民眾挑選，不管是自用或作為耶誕交換禮物都超合適。
10月份舉辦的暗黑市集佈景首度以黑色系為主令人印象深刻，這回耶誕市集邀請《MIDLIGHT》節慶佈置團隊攜手合作，打造令人拍到手機、相機發燙的夢幻應景場域佈置，搭配平價好入手的可愛節慶相關道具，讓每位來訪的民眾皆能留下難忘的耶誕市集回憶。
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Funtasty有趣市集｜Enjoy Life 飲酒生活節｜微醺饗樂耶誕派對
日期：2020/12/12(六)～2020/12/13(日)
時間：下午14:00－晚間22:00（週日到21:00）
地點：圓山花博-花海廣場（圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號，流 行館旁）
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