2020聖誕節活動一覽！ 北中南「慶祝活動x約會餐廳」報你知

叮叮噹叮叮噹～聖誕節來了！讓我們用最歡樂、最溫暖的氛圍送走風風雨雨的2020，聖誕節還沒有規劃的你快來看看這篇，讓小編推薦你聖誕節怎麼玩？聖誕節活動、景點、美食這篇通通有，今年除了交換禮物最新的玩法都在這裡！

2020聖誕節活動推薦一覽

2020聖誕節活動推薦＃1

新北耶誕城

▲2020聖誕節活動推薦-新北耶誕城。（圖／wantogo, Instagram）

新北耶誕城這個北台灣每年最大的聖誕節活動，總吸引大量遊客前來享受佳節氣氛。今年逢10週年的新北耶誕城盛大舉辦成為歷年來燈區最廣、展期最長的一年，此外新北市觀光局更與迪士尼合作，有«迪士尼公主夢想成真舞會»和«小木偶皮諾丘的家»快閃店，以及迪士尼3D光雕秀讓不能出國的2020也能來新北市感受迪士尼的歡樂氣氛。

▲2020聖誕節活動推薦-新北耶誕城。（圖／vovo913, Instagram）

新北耶誕城活動時刻表

▲2020聖誕節活動推薦-新北耶誕城。（圖／hannahbabyya, Instagram）

活動期間至：2021.01.03

12/12 (六) – 12/13 (日) 巨星耶誕演唱會

12/19 (六) 耶誕音樂同樂會

12/19 (六) 毛寶貝幸福耶誕趴

12/20 (日) 2020新北耶誕平安晚會

新北耶誕城交通方式

捷運：搭至板橋站2號出口或板橋站3號出口步行至會場

火車、高鐵：板橋車站下車後，步行5分鐘

>>詳細資訊請參考2020新北耶誕城官網

2020聖誕節活動推薦＃2

板橋大遠百LOVE PINK耶誕樂園

▲2020聖誕節活動推薦-LOVE PINK耶誕樂園。（圖／applehan_style, Instagram）

板橋真的是北台灣聖誕節的必訪之地，除了新北耶誕城週邊百貨的聖誕佈置也是不遑多讓。板橋大遠百推出粉色LOVE PINK耶誕樂園，除了粉色的聖誕樹還有各式粉色遊樂設施，讓LOVE PINK樂園不只是小朋友的天堂，也喚醒大人的兒時回憶。

LOVE PINK耶誕樂園活動資訊

活動期間至：2021.01.11

平日11:00-20:00、假日11:00-21:00

每項設施單票100元，購買套票300元任玩5次

>>詳細資訊請參考LOVE PINK耶誕樂園官網

2020聖誕節活動推薦＃3

閃耀心中山聖誕活動

▲2020聖誕節活動推薦-閃耀心中山聖誕活動。（圖／gominkin, Instagram）

這一片浪漫燈海位於捷運中山站及雙連站間的“心中山線形公園”，“心中山線形公園”啟用一週年特別邀請到日本東京人氣百貨公司「atre艾妥列」合作，夢幻聖誕樹、藍海星光隧道以及縮小版東京鐵塔，讓大家享受把東京的聖誕節外帶來台灣的小美好。

閃耀心中山聖誕活動時刻表

活動期間至：2021.02.28

12/19 (六) – 12/27 (日) 東京美味購物體驗

2020聖誕節活動推薦＃4

桃園華泰名品城聖誕村

▲2020聖誕節活動推薦-桃園華泰名品城聖誕村。（圖／華泰名品城官網）

泰名品城聖誕村今年以「Blessing・Gifting・Be Merry」為主軸，並貫徹「祝福系聖誕村」概念在全區廣場共設置五處大型耶誕造景像是—巴黎鐵塔廣場、自由女神廣場、銀白倫敦廣場等...，除了造景搭配市集活動和每天16:30～20:00半點和整點的降雪，讓無法出國的2020也能享受異國的氛圍。

桃園華泰名品城聖誕村活動資訊

活動期間至：2021.01.03

12/5、12/12、12/19、12/26 聖誕歡樂秀

12/6、12/13、12/20、12/27 聖誕發糖趣

>>詳細資訊請參考華泰名品城聖誕村官網

2020聖誕節活動推薦＃5

台中三井outlet

▲2020聖誕節活動推薦-台中三井outlet。（圖／jprincessni0107, Instagram）

今年中台灣最特別的聖誕燈裝飾就位在台中三井outlet，今年以“戽斗恐龍探險島”為主題，在聖誕裝置展區放了三隻可愛的戽斗恐龍，並利用投影和裝置藝術呈現出滾滾岩漿、深邃海洋和熱帶雨林三種不同的風格。不知道聖誕節要帶小孩到哪裡去放電嗎？那就來台中三井outlet吧！

▲2020聖誕節活動推薦-台中三井outlet。（圖／jprincessni0107, Instagram）

台中三井outlet活動資訊

活動期間至：2021.03.26

>>詳細資訊請參考台中三井outlet官網

2020聖誕節活動推薦＃6

奇美博物館聖誕週末

▲2020聖誕節活動推薦-奇美博物館聖誕週末。（圖／奇美博物館官網）

今年因為疫情拉遠了彼此的距離許多人的生活也因此改變，奇美博物館以“希望”為歲末主軸，精選來自世界各國象徵「希望」的珍貴館藏，並搭配聖誕舞會、爵士音樂會和聖誕戶外電影院，讓大家用最輕鬆的方式、舒服的氛圍在奇美博物館度過聖誕佳節。

奇美博物館耶誕活動資訊

12/12、12/13、12/19、12/20 ，共四天(14:00至22:00)

聖誕舞會、音樂饗宴、聖誕樹燈光秀、戶外聖誕電影

>>詳細資訊請參考奇美博物館耶誕活動官網

2020聖誕節活動推薦＃7

2020屏東聖誕節

▲2020聖誕節活動推薦-屏東聖誕節(此為2019之活動照片)。（圖／gmiiflower, Instagram）

展期超長的屏東聖誕節於屏東公園舉辦，全園分為十大燈區，以“極光”為主題讓屏東的冬天成為浪漫的冰雪之城，把北國的藍白景致帶到你面前。

看到舞光冰柱、歐若拉北極熊區、極光雪原、極地破冰號等裝置藝術，都讓人聯想到冷冷冬夜裡極光秘境的氛圍。

屏東聖誕節活動資訊

活動期間至：2021.03.01

>>詳細資訊請參考2020屏東聖誕節活動官網

2020聖誕節約會景點一覽

2020聖誕節約會景點推薦＃1

基隆輕旅行

▲2020聖誕節約會景點-八斗子車站。（圖／linng_12, Instagram）

聖誕節想拍網美照的朋友來基隆就對了！基隆的和平島、正濱漁港、潮境公園、八斗子車站都很好拍，這個聖誕節就去看看大海，享受一下站離都市的繁雜感吧～

▲2020聖誕節約會景點-潮境公園飛天掃帚。（圖／rosssysiong, Instagram）

2020聖誕節約會景點推薦＃2

象山看夜景

▲2020聖誕節約會景點-象山101夜景。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

搭捷運到象山站步行十來分鐘就能走到登山口，登山步道的路程也不會太辛苦只要20分鐘就能登頂了！雖說象山海拔只有183公尺，但無屏障的環境讓人站這座小山上就能好好看看台北盆地的景致。

在聖誕節夜爬象山，享受一下台北夜景的浪漫。下山後還可以去喝一杯山腳下知名的“解解渴愛玉”，店家阿里山的愛玉子真材實料製作愛玉，共有鳳梨、柚子、百香果、冬瓜檸檬四種口味，大汗淋灕爬山後享受一下味蕾的小小幸福吧！

2020聖誕節約會景點推薦＃3

北投泡溫泉

▲2020聖誕節約會景點-北投地熱谷。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到搭捷運就能到的踏青好去處就不能少了北投這個地方，在冷冷的聖誕節泡著北投暖暖的湯，光是用想的就覺得好享受。除了泡湯北投圖書館、北投溫泉博物館拍起照來也很不錯，在離開北投前別忘了去吃一碗“滿來溫泉拉麵”，Q彈的蕎麥麵配上濃郁的湯頭可是讓小編已經來這家店五訪了！

2020聖誕節約會餐廳

2020聖誕節約會餐廳推薦＃1

太倉久和歐風館

▲2020聖誕節約會餐廳推薦-太倉久和歐風館。（圖／hi.nihaoso, Instagram）

聖誕節除了參加聖誕活動和出去玩，去大吃一頓也是不錯的選擇。太倉久和歐風館供應東西方料理，主廚以拿手的高級法國料理為主，餐廳內除了法式料理西班牙、義大利、日式料理也有提供。

除了正餐多樣化又繽紛的甜點區，讓少女編編我招架不住了！想在聖誕節和好姐妹吃美食聊心事的話，推薦這間飯店吃到飽自助餐給你。

2020聖誕節約會餐廳推薦＃2

君悅酒店凱菲屋

▲2020聖誕節約會餐廳推薦-君悅酒店凱菲屋。（圖／jessica_lin0618, Instagram）

君悅酒店凱菲屋自助餐廳網路聲量非常大，曾獲選為2014“全台網路評比吃到飽大賞”中飯店人氣王與最佳人氣美食王雙料冠軍、2014“全台十大飯店Buffet”第三名以及2016【台北全自助吃到飽】第三名。

凱菲屋每日提供超過160種菜色，不僅有多數Buffet都有的中西菜色，更提供印度、日本、馬來風味的特色料理。除了現切肋眼和美味海鮮，甜點區的抹茶巧力噴泉也是凱菲屋的一大特色呦～

2020聖誕節約會餐廳推薦＃3

美福彩匯自助餐

▲2020聖誕節約會餐廳推薦-美福彩匯自助餐。（圖／shijaylin, Instagram）

美福彩匯自助餐屬價位較高的自助餐，其食材挑選上特別講究，除了中西餐點、日式珍饈、印度料理等...自助吧，彩匯自助餐還提供每人一份的精選主食：A5和牛、戰斧豬、龍蝦供大家任選。

▲2020聖誕節約會餐廳推薦-美福彩匯自助餐。（圖／shijaylin, Instagram）

除了熟食區多種風味的料理，沙拉區除了生菜配料有多樣果乾、堅果毫不馬乎，除了前菜、主食甜點的部分提供了莫凡冰淇淋和多種法式小點供食客們賞味。

2020聖誕節玩法推薦

2020聖誕節療癒手作體驗

2020聖誕節療癒手作推薦＃1

植染體驗

辛苦了一年需要放鬆一下疼愛自己，手作香氛蠟燭、皮革絹印、植療體驗都是不錯的選擇。小編今天想和大家分享的是—透過植物天然色素來染布的手作活動給你。今年聖誕節除了買禮物，不如自己做專屬的聖誕禮物吧～

2020聖誕節療癒手作推薦＃2

農村廚房料理動手做

▲2020聖誕節活動-農村廚房料理動手做。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

聖誕節除了去餐廳吃聖誕晚餐，今年也可以試試自己做聖誕餐。到農村接近食物的產地，利用在地小農栽種的季節時蔬製作料理，體驗樸質簡單的美味，這種活動在台灣被稱作“農村廚房”，它其實就是國外流行已久的“Farm to table”食農教育。從認識食物的產地到在打人的帶領下製作餐點，放入大地的滋養和自己的創意道料理中，給自己安排一個充滿意義的聖誕節活動吧！

▲2020聖誕節活動-農村廚房料理動手做。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2020聖誕節親近自然玩法

2020聖誕節親近自然推薦＃1

懶人豪華露營

▲2020聖誕節活動-懶人豪華露營。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

聖誕節想過個不被打擾的假期嗎？到山林裡享受早晨的森林瑜伽、夜晚的星空銀河，拿本書享受愜意的午後時光。放下都市煩亂喧囂的環境，這個假日什麼都不想好好讓辛苦的大腦放～輕～鬆～

▲2020聖誕節活動-懶人豪華露營。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2020聖誕節親近自然推薦＃2

秋冬河域SUP立槳體驗

▲2020聖誕節活動-福隆SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2020就快過完了今年最流行的SUP立槳衝浪你體驗過了嗎？還沒的話也沒關係，把握聖誕佳節來去體驗這個活動。相較於夏天在海中玩SUP，秋冬想玩水的你可以把路線在水溫沒那麼冷、水況更為穩定的湖域和潭域中，讓2020聖誕節也能在熱血的活動裡度過。

2020聖誕節放鬆確幸活動

2020聖誕節放鬆確幸活動＃1

草原野餐

▲2020聖誕節活動-野餐。（圖／Pixabay）

聖誕節不想太累想在小確幸中度過嗎？來去湖畔野餐和家人好友聚一聚吃點東西也很不錯。台北的大湖公園、台中的勤美綠園道、高雄的都會公園都是不錯的野餐場地喔！

2020聖誕節放鬆確幸活動＃2

熱紅酒配烤雞的家庭聚餐

▲2020聖誕節活動-聖誕大餐。（圖／Pixabay）

聖誕節和家人一起吃個飯，再一起去走走是小編家每年例行的家庭小活動。在餐廳吃飯或在家自己煮聖誕節大餐，只要大家能聚再一起再配上一隻烤雞和一杯熱紅就就覺得很幸福。

想知道更多聖誕活動資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」