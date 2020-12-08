雙12飯店下殺3折！PChome 24h購物推「北捷打卡免費抽雙人機票」，旅遊結帳再折200元

歲末購物節不斷推陳出新，繼雙11剁手檔讓許多電商獲取歷史新高營收，這回雙12好康優惠又來了！知名電商龍頭「PChome 24h購物」將於2020年12月12日推出「捷運限時列車」，只要期間內與列車拍照打卡，就有機會獲得「無使用期限雙人來回機票」，選擇全球任何地點，將由PChome幫你買單，時間有限，快蓄勢待發準備抽一波！

圖／PChome 24h業者提供

PChome 24h購物與momo購物網是台灣目前最大的B2C電商營運品牌，近幾年消費者購物習慣的改變，從線下實體商店賺到線上購買，也帶動電商的營收每年都突破新高。這回因應雙12的到來，PChome特別推出台北捷運─淡水信義紅線的「愛情限時PChome列車」活動，只要從雙12當天至2021年1月2日以前，與愛情限時PChome列車進行拍照並打卡分享，就有資格免費抽「無使用期限雙人來回機票」，亦即等待未來某一天全球疫情趨緩出國解封後，即可飛往任一國家任一地點，所有雙人來回機票將由PChome為你買單，超好康旅遊活動，務必要參加試試運氣。

另外，PChome旅遊網也推出「年終最強飯店優惠」活動，除了超殺特定飯店享3折起折口外，只要在該網站訂購飯店，於結帳時輸入折扣碼「hotel200」，單筆滿1500元（含以上），即可現折200元，活動訂購期間為2020年12月7日至2020年12月28日，限定飯店入住日期為2020年12月7日至2021年6月30日，快揪團親朋好友一起來使用優惠折抵囉！

圖／PChome 24h官網

PChome雙12「愛情限時PChome列車」

時間：2020年12月12日至2021年1月2日

活動：與愛情限時PChome列車進行拍照並打卡分享，就有資格免費抽「無使用期限雙人來回機票」

PChome「年終最強飯店優惠」活動

活動訂購：2020年12月7日至2020年12月28日

飯店入住日期：2020年12月7日至2021年6月30日

活動網站：https://www.pchometravel.com/campaign/202012/hotel200

圖／PChome 24h官網

延伸閱讀：

．只有2天「姓黃」免費入園！宜蘭傳藝中心年末優惠，雙12到年底「門票50元」

．高雄新景點！ 打造萬坪「城市水族館」+ 飯店商場，還有綠化景觀平台好吸睛