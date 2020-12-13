夢幻逸品必追！ 讓露營控眼睛一亮的「日本露營用品店」推薦

露營逐漸成為時下流行的休閒活動，老少咸宜，是親近大自然的不錯選擇。露營用具店也越來越多，選擇越來越多元，不少朋友們之前更是飛到日本逛戶外運動用品店，裡面的露營用具超齊全，顏色款式超多，甚至很多都是台灣沒有的樣式，而且免稅之後的價格超划算！不管你是不是露營控，下面介紹的這幾間露營用品店，絕對讓你眼睛一亮！甚麼都想買～

日本露營用品店

【L-Breath】

#可退稅#觀光客最愛

L-Breath。 圖／IG, l.breath_official, lbreath_kichijoji

日本知名運動品商Victoria的戶外用品專賣店，是一間綜合型態的戶外用品店，集合多數大眾品牌，深受一般民眾喜愛。憑護照即可當場退稅，還會幫你打理好商品後運送至機場或飯店，服務超周到，如果再加上超殺優惠價，真的會失手買太多。

新宿店容易抵達，就在JR新宿駅南出口站對面，走路3分鐘即可抵達，是眾多觀光客首選，完全不用擔心失心瘋買太多帶不走！從B1到9樓都是賣場。商品應有盡有，CHUMS、Colema、Snow Peak等知名品牌通通有，結合日本潮流風格，更添加了份質感，款式及顏色也超多～好看又實用，怎麼能錯過！

官網：L-Breath

推薦門市：L-Breath 新宿店

地址：東京都新宿区新宿4-1-11

營業時間：平日、週六11:00-21:00

周日、國定假日11:00-20:30

【WILD-1】

#東京都內露營用品最多最齊全的店鋪

WILD-1。 圖／IG, raine_bringer

成立於1984年，以自然與人為核心概念推廣戶外運動，讓人類更貼近自然。許多戶外生活愛好者都為之瘋狂，WILD-1是一間非常專業、品項超齊全的戶外用品店。露營、滑雪、釣魚及高爾夫球等用具都有。

台場店號稱為東京都內最大級的戶外用品專賣店，位於台場DECKS的5樓，商品種類、品項、款式相當豐富，屬於全方位的戶外用品店，無論是登山或露營，你想得到的這裡都有～下次來台場玩時可別錯過囉～

官網：WILD-1

推薦門市：WILD-1 台場店

地址：東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ・アイランドモール5階

營業時間：11：00~21：00

【A&F COUNTRY】

#時尚、潮流系風格的露營用品

A&F COUNTRY。 圖／IG, datsunmines2

A&F COUNTRY是一間露營器具和登山裝備為主的戶外用品店，店內商品種類繁多，商品的陳列方式以及擺設讓你逛起來相當舒適，這裡的露營器具以及配件等也滿齊全，販售種類很多。如果你是愛好露營者，來到這裡恐怕會發瘋狂買，而且超多美系品牌，像是KAVU、PENDELTON、Mystery Ranch、OR等通通有，還多了日系感的花色和配件唷，許多夢幻逸品只能在這裡買到，是許多潮男的愛店！

A&F COUNTRY本店位於新宿，離車站有些距離，不過來這趟絕對讓你收穫滿滿～周遭還有其他店，可以一網打盡多種商品！

官網：A&F COUNTRY

推薦門市：A&F COUNTRY本店

地址：新宿区新宿6-27-56新宿スクエア 1F

營業時間：11:00~20:00（不定休）

【Snow Peak】（SP）

#日本人也愛到不行的露營品牌 #滿萬可免稅

Snow Peak。 圖／IG, otokenta_gram_

創立於1958年，不論在日本，或是在台灣都擁有超人氣！綜合質感與時尚感的戶外服飾品牌。在日本專賣店的好處就是，除了尺寸與色號比較齊全之外，日本也多了更多台灣買不到的限定款～

官網：Snow Peak

推薦門市：Snow Peak 表参道店

地址：東京都 渋谷区 神宮前6丁目2番6号

營業時間：週一至週四&週日11:00-20:00，週五和週六11:00-21:00

【CHUMS】

#最可愛的露營用品品牌

CHUMS。 圖／IG, camp_ocho

在日本風靡了30多年的美國品牌，結合日本設計，將戶外運動打造成具有時尚風格，應用在服飾配件、露營工具、旅遊用品、生活雜貨等，不僅超級實用，還多了一份趣味。品牌LOGO為一隻名為Booby的紅腳鰹鳥，訴求「友善夥伴」，也時常與不同單位與品牌做跨界聯名，有時也與非營利組織合作，相當重視環保，尼龍包款就是採用再生環保原料所做成。不過說到CHUMS，一定要提到經典款，也是最具代表性的產品「眼鏡固定帶」，深受戶外運動者們的喜愛，當初就是創辦人為避免眼鏡在運動時遺失所設計的產品。

CHUMS表参道店採用全木造的建築，外觀帶著美式鄉村風格，內部則是繽紛多彩的童趣設計。

官網：CHUMS

推薦門市：CHUMS表参道店

地址：東京都渋谷区神宮前 5-2-21

營業時間：11:00-20:00

【LOGOS】

#親子同樂 #童趣風露營品牌

喜歡帶孩子一起露營的朋友們，可別錯過這個品牌！主打的是親子戶外活動，將商品同時分成大人款及小孩款，商品色調也呈現多彩繽紛、充滿著童趣。不僅如次，來自大阪的LOGOS還是世界首創炊具的領導品牌，也是全日本最大，全球數一數二的戶外用品品牌之一，提供全系列完整的露營商品，讓你體驗精彩大自然生活除了講求堅固耐用、輕便收納之外，更將環保理念納入，讓人與大自然可以和諧共處。

走進LOGOS東京店一定會被吸引，實在是太可愛了～還有提供展示區讓小孩體驗，完全擄獲小孩的心～從休閒的家庭露營到專業的登山露營，LOGOS一手包辦。

官網：LOGOS

推薦門市：LOGOS東京店

地址：東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 3F

營業時間：10:00~21:00

推薦必買露營用品

帳篷

帳篷。 圖／Pixabay

露營當中最重要的就是「帳篷」，但種類琳瑯滿目，機能都不盡相同，價格落差也很懸殊，好的帳篷常常動輒幾萬元。這樣到底該怎麼選擇呢？小編將推薦你幾個高CP值的露營帳篷。

Snow Peak

一直都是露營品牌中的佼佼者，高質感、高實用性的設計，是不少露營人夢寐以求的夢幻逸品。

【拱型帳系列（SDE系列）】，針對露營新手所推出的產品：

1. 搭設快速且容易

2. 隧道型設計

3. 三根營柱

4. 空間大且空氣流通

5. 能抵抗四面八方的風

DOD營舞者

前陣子討論度超高的DOD營舞者，有著獨特的外型、年輕化的設計，再配上相較便宜的價格（約在２萬以下），非常熱銷！

【DP KAMABOKO 墨魚風味魚板帳】大受歡迎：

1. 潮到不行的外型設計

2. 超大及高度夠高的空間

3. 搭設方式簡單

4. 使用方式具有彈性（例如：五個出入口進出且可自由變換門的狀態）

5. 價格親民

Coleman

美國非常知名的品牌，原先是可攜式燃油氣化燈的公司，也就是LOGO上的那盞燈，後來改做戶外休閒用品。

【氣候達人系列】針對亞洲的海島型國家氣候所設計，適合台灣：

1. 防水係數高、通風性好

2. UVPRO減少室內陽光影響，降低溫度

3. 可以避免反潮，且有大面積的紗窗來增加空氣對流

4. 內部空間寬廣且高200公分，不需彎腰

5. 耐用的鋁合金營著作為主架構

露營燈

露營燈。 圖／FunTime小編群

在野外露營時，照明設備也是不可或缺的，選擇燈具時可以注意以下幾點：

1. 支援多種供電方式的商品，市面上有販售電池式、充電式

2. 連續照明時間建議4小時以上

3. 攜帶方便

N9 LUMENA 行動電源照明 LED 燈

不僅適和露營，登山健行也很適合！除了作為帳篷內的營燈、掛在胸前當作照明燈來使用，也可以當行動電源，一應俱全！

1. 尺寸：9.2x9.2x2.8cm

2. 重量：220g

3. 亮度流明：最大可達1,200lm（四段切換）

4. 使用時間：8小時（1,200流明）／100小時（100流明）

5. 電池容量：10,000mAh

Coleman 2018日本紀念款氣化燈（限量版）

還原1970年代美國咖啡廳情景，以咖啡廳歡聚分享概念讓你體驗歡樂的露營生活，不論與家人或是朋友都能享受這快樂的相聚時光。調附翻蓋式收納盒，美國製燈體。

1. 尺寸：17x17x31 cm

2. 重量：1.4 kg

3. 亮度流明：約190燭光/130W

4. 使用時間：約7 ~15小時

5. 容量：340ml ，燃燒時間約20小時

WAGAN 多功能露營燈

超多種使用方式，這盞燈幾乎能應付所有情況。有活動式掛勾，可當作吊燈使用，當手電筒也很適合，最高可產生200流照明，照射最遠可達150公尺，有三段的燈光變化，滿足不同的照明需求。

1. 尺寸： 12x7cm(關閉)/ 16x7cm(打開)

2. 重量：245g

3. 亮度流明：240(高)/115(低)

4. 使用時間：6小時(高)/12小時(低)

5. 電池：內建高容量鋰電池

6. USB輸出：5V/1A

7. 光束距離：270公尺

露營椅

露營椅。 圖／FunTime小編群

露營椅可以增添在露營時的舒適度，挑選時將重量、耐重程度、收納是否方便以及乘坐的舒適度等考量進去外，現在市售的露營椅還有一些附加功能，增加方便性，例如小桌子、收納袋等都是不錯的選擇。

LIFECODE公爵可調段木扶手折疊椅

快速展開收合的設計、收納體積小、鋁製骨架重量輕，非常適合攜帶；椅背有三段角度調整、實木扶手，增加舒適度；還有可拆式頭枕、杯架、椅背置物網袋等附加功能，增添便利性。

1. 尺寸：67x62x40cm

2. 重量：4.5 kg

3. 耐重：100 kg

Coleman療癒露營椅

貼背的設計，坐起來很有包覆感，椅背角度稍微後傾一點，相當舒適。背後有收納袋可放置物品。

1. 尺寸：57x58x76cm(展開)/19x11x90cm(收合)

2. 重量：約2.5kg

3. 耐重：80公斤

每次小編進到露營用品店就會失心瘋，什麼都想要帶走！看見日本這些露營用品店實在心癢癢呀，那些日本獨有的花色和款式，每個都看起來好棒，而且免稅之後真的便宜太多！好想要啊～～下次去日本除了零食、美妝，也別忘了到露營店挖寶，說不定會有很多有趣的收穫喔！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime十二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」