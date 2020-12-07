只有2天「姓黃」免費入園！宜蘭傳藝中心年末優惠，雙12到年底「門票50元」

姓黃的民眾可以安排一趟宜蘭小旅行！宜蘭經典景點「宜蘭傳藝中心」將於12/12起至年末推振興國旅優惠，原價150元的門票優惠只要銅板價50元；不僅如此，傳藝中心還加碼舉辦「黃舉人冬至派對」活動，凡12/19、12/20的「黃姓」民眾一律免費入園。 宜蘭傳藝中心年末優惠，雙12到年底「門票只要50元」。 圖／宜蘭傳藝中心

宜蘭傳藝中心是一座動靜皆宜的博物館，更是台灣傳統藝術的櫥窗，園區內保留不少真實存在於台灣歷史上的建築，非常值得細細欣賞。宜蘭傳藝中心的園區分為三館三街三建築，其中三建築文昌祠、廣孝堂、黃舉人宅的整修與維護持續進行，今年重點則以黃舉人宅的木作檢修、剝漆、文字雕刻等為主，為了活絡傳藝空間，傳藝中心推出一系列傳藝展演活動，更祭出銅板價的門票好康，凡12/12至12/31入園的民眾只需負擔50元就能細細品嘗其中的歷史故事。

不僅如此，宜蘭傳藝中心更於12/19、12/20這2天舉辦「黃老爺的冬至派對」，遊客將可參與復古市集、工藝體驗、變裝體驗、表演藝術等多項精彩活動，還能於現場吃到全台獨家口味的西魯肉鹹湯圓，更加碼推出黃姓遊客優惠活動，凡12/19、12/20入園的黃姓民眾一律免門票。 老宅裡的蘭陽古早味－西魯肉風味湯圓。 圖／宜蘭傳藝中心

延伸閱讀：

．全台16處「聖誕打卡亮點」！最美聖誕樹、免費燈海、耶誕遊樂園一次蒐集

．高雄新景點！ 打造萬坪「城市水族館」+ 飯店商場，還有綠化景觀平台好吸睛