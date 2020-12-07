聽新聞
test
0:00 / 0:00
只有2天「姓黃」免費入園！宜蘭傳藝中心年末優惠，雙12到年底「門票50元」
姓黃的民眾可以安排一趟宜蘭小旅行！宜蘭經典景點「宜蘭傳藝中心」將於12/12起至年末推振興國旅優惠，原價150元的門票優惠只要銅板價50元；不僅如此，傳藝中心還加碼舉辦「黃舉人冬至派對」活動，凡12/19、12/20的「黃姓」民眾一律免費入園。
宜蘭傳藝中心是一座動靜皆宜的博物館，更是台灣傳統藝術的櫥窗，園區內保留不少真實存在於台灣歷史上的建築，非常值得細細欣賞。宜蘭傳藝中心的園區分為三館三街三建築，其中三建築文昌祠、廣孝堂、黃舉人宅的整修與維護持續進行，今年重點則以黃舉人宅的木作檢修、剝漆、文字雕刻等為主，為了活絡傳藝空間，傳藝中心推出一系列傳藝展演活動，更祭出銅板價的門票好康，凡12/12至12/31入園的民眾只需負擔50元就能細細品嘗其中的歷史故事。
不僅如此，宜蘭傳藝中心更於12/19、12/20這2天舉辦「黃老爺的冬至派對」，遊客將可參與復古市集、工藝體驗、變裝體驗、表演藝術等多項精彩活動，還能於現場吃到全台獨家口味的西魯肉鹹湯圓，更加碼推出黃姓遊客優惠活動，凡12/19、12/20入園的黃姓民眾一律免門票。
延伸閱讀：
．全台16處「聖誕打卡亮點」！最美聖誕樹、免費燈海、耶誕遊樂園一次蒐集
．高雄新景點！ 打造萬坪「城市水族館」+ 飯店商場，還有綠化景觀平台好吸睛
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言