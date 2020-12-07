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高雄新景點！ 打造萬坪「城市水族館」+ 飯店商場，還有綠化景觀平台好吸睛

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
高雄「城市水族館」，將座落於高雄捷運凹子底站附近，並融合商場飯店，預計2025年完工。 圖／三菱地所設計官網
高雄「城市水族館」，將座落於高雄捷運凹子底站附近，並融合商場飯店，預計2025年完工。 圖／三菱地所設計官網

高雄近幾年積極拓展建設，翻轉城市新風貌一直是政府的城市行銷口號。這回確定要在高雄打造南台灣史上最大的規模的地上權開發案，其中包含已確認消息的「城市水族館」，將座落於捷運凹子底站附近，佔地高達一萬多坪，並融合商場飯店，打造高雄全新景點！

做為承接設計的三菱地所設計表示將以「URBAN OASIS」為主軸，融合高雄特有的水資源與綠色環境機能，並透過捷運凹子底站的地理位置優勢，像是北接高鐵或南達高雄國際機場，企圖打造全新商業景點。除了有令人引頸期盼的水族館，還預計打造商辦大樓與飯店商場，同時裙樓部分也會有商業與娛樂設施，更狂的是還會打造運動中心，把所有空間發揮得淋漓盡致，全方位滿足商務、生活與休閒等三大需求。

圖／三菱地所設計官網
圖／三菱地所設計官網

日前三地集團董事長鍾嘉村已於2020年12月3日正式與開發業主富邦集團簽約，將攜手打造海洋館。並由三菱地所設計規劃設計與李祖原聯合建築師事務所執行，所在地包含高雄市鼓山區博愛二路與大順一路的交叉位置，目前已規劃動工階段，預計於2025年完工開幕，屆時所有高雄人與觀光客一定要找機會一探究竟囉！

高雄「城市水族館」

預計完工：2025年

規劃所在地：高雄市鼓山區博愛二路大順一路交叉口（高雄市捷運凹子底站附近）

圖／三菱地所設計官網
圖／三菱地所設計官網

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