樂園控High翻！桃園青埔「JETS嘉年華」確定延長至3月

桃園青埔超人氣「JETS嘉年華」原訂11/30正式休園，在粉絲敲碗下日前宣佈確定加碼營業至明年3/1，代表又能揪團玩一波！

主打歐美主題遊樂園的「JETS嘉年華」，集結近30種遊樂設施、各款特色美食攤販，讓無法出國的大家也能彷彿置身國外。如今快閃的嘉年華延長活動，即日起至2021/03/01都能暢遊美式樂園，而之前未完成使用的票券，在全新活動期間都能使用，讓許多樂園控興奮標註好友好消息，計劃再衝一波。此外，官方也透露現場遊戲攤位新增了更多款的娃娃、首度推出造型甜甜圈，園內也因應耶誕設置了聖誕裝置，錯過展期的人這次聖誕、跨年、農曆新年都不愁沒地方玩囉！

JETS嘉年華 桃園場

地點：高鐵北路一段與青埔路二段交叉口（桃園高鐵站前廣場旁）活動期間：即日起至2021/3/1票價：80元（一般身份適用）；40元（限桃園市民卡與桃捷一日票專屬）；注意事項：園內各遊樂設施、遊戲、餐飲及商品額外收費

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