快訊

111年學習歷程至少占2成甄試分數 頂尖校系反彈

台鐵坍方林佳龍稱加速推動北宜高鐵 學者：這是兩回事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樂園控High翻！桃園青埔「JETS嘉年華」確定延長至3月

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／JETS嘉年華官方臉書
圖／JETS嘉年華官方臉書

桃園青埔超人氣「JETS嘉年華」原訂11/30正式休園，在粉絲敲碗下日前宣佈確定加碼營業至明年3/1，代表又能揪團玩一波！

主打歐美主題遊樂園的「JETS嘉年華」，集結近30種遊樂設施、各款特色美食攤販，讓無法出國的大家也能彷彿置身國外。如今快閃的嘉年華延長活動，即日起至2021/03/01都能暢遊美式樂園，而之前未完成使用的票券，在全新活動期間都能使用，讓許多樂園控興奮標註好友好消息，計劃再衝一波。此外，官方也透露現場遊戲攤位新增了更多款的娃娃、首度推出造型甜甜圈，園內也因應耶誕設置了聖誕裝置，錯過展期的人這次聖誕、跨年、農曆新年都不愁沒地方玩囉！

JETS嘉年華 桃園場

地點：高鐵北路一段與青埔路二段交叉口（桃園高鐵站前廣場旁）
活動期間：即日起至2021/3/1
票價：80元（一般身份適用）；40元（限桃園市民卡與桃捷一日票專屬）；注意事項：園內各遊樂設施、遊戲、餐飲及商品額外收費

延伸閱讀：

最美落羽松畫面！清境「落羽松城堡」山中歐式莊園＋漸層樹海秒飛歐洲

彰化兼六園「巨型鳥巢」圓滾滾＋波波草好療癒！還有日系庭園＋落羽松步道

相關新聞

樂園控High翻！桃園青埔「JETS嘉年華」確定延長至3月

桃園青埔超人氣「JETS嘉年華」原訂11/30正式休園，在粉絲敲碗下日前宣佈確定加碼營業至明年3/1，代表又能揪團玩一波！ 主打歐美主題遊樂園的「JETS嘉年華」，集結近30種遊樂設施、各款特色

揮別2020！全台「2021跨年晚會、追曙光景點」總整理

時序邁入冬季，你是不是也和小編一樣揪了親朋好友，要迎接年末最重要的大事？跨年給了大家相聚的理由，全台活動歡鬧地在各地展開，今天為大家整理了全台跨年晚會、追日出的推薦景點，慶祝不容易的2020終將過去，一起迎接新年新曙光的到來！

粉絲快衝拍照朝聖！7-11「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」進駐桃園

7-ELEVEN肖像聯名店再一發！「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」進駐桃園，將於12月5日正式開幕，整體設計以桃園著名地標...

漢來25周年「限量大禮包」 下殺2折、2500元住套房

歡慶25歲生日，高雄漢來大飯店從12月11日至14日推出「25周年慶大禮包」回饋活動，大福袋原價63,756元、特價12...

生日有「1或2」注意！「趣淘漫旅」雙12超殺1折起，台北館加購早餐僅12元

歲末將至，許多旅遊業者紛紛祭出好康優惠吸引顧客訂購消費，這回「趣淘漫旅」因應雙12購物節的到來，旗下三間飯店限時5天推出「快閃雙12住房優惠」，包含台北館的探索客房每晚2021元、台東館的探索客房每晚2424元與台南館豪華景觀客房。其中台南館只要身分證出生年月日以西元計算，含有兩個1或兩個2之資格者，就能以每晚1212元的超殺價格入住，相當於一人只要606元。優惠訂購將於2020年12月10日開始，務必把握機會搶先入住喔！

玩耶誕、瘋跨年、浪漫溫泉季！ 全台「12月活動月曆」總整理

十二月活動月曆來啦！年末的全台活動依然熱鬧不減，除了當季性的活動，還有各地夢幻的耶誕盛會、跨年晚會等等，非常適合揪三五好友一起在冬季喧騰地度過，趁著年底前再出遊一波，馬上來看看下面的全台活動資訊整理。

一起動手自造快樂！ 12／5高雄駁二「大港自造節」等你來逗熱鬧

「大港自造節」是由「M.ZONE大港自造特區」策劃發起，為全台最有聲量的自造者嘉年華（MegaMakerDay）品牌，今年以「Be Yourself」為主題，將在12月5日、6日於高雄駁二熱鬧展開！

振興三倍券使用倒數！五星「台南晶英飯店」推入住現省3000元，龍蝦烤鴨2.5折再享調酒買1送1

振興三倍券自7月發放以來，各大旅遊餐飲業者無不祭出好康優惠吸引消費。這回台南晶英酒店因應振興券使用期限的尾聲，特地加碼推出平日住房專案，只要搭配任一金額的紙本振興三倍券，即可用旅展的優惠價入住台南晶英，還可免費升等高級房型，立即現省超過3000元。除此之外，飯店旗下餐飲晶英軒，搭配紙本振興券，可享「龍蝦海鮮湯泡飯＋明火掛爐櫻桃鴨2吃」套餐組3000元優惠（原價近4000元），或水晶廊酒吧調酒買一送一優惠，還沒使用振興券的民眾，務必把握期限使用喔！

美炸！奇美博物館「耶誕派對」4天限定　13尺高耶誕樹、戶外電影院、市集舞會統統有

時序邁入12月，隨處都能感受到耶誕氣氛，今年新北耶誕城攜手迪士尼打造全台最萌耶誕城，南臺灣最美博物館「奇美博物館」則推出4天限定的「耶誕週末派對」，搶先曝光的13公尺高的巨型耶誕樹唯美浪漫，活動期間還有耶誕市集、戶外電影院，同時還規劃4場「耶誕樹燈光秀」，就算不能出國也可以感受獨特的歐風情調與濃濃的佳節氛圍！

2021跨年曙光這裡追！ 全台「7大追曙光景點」懶人包

一年之中的各種連續假期中，就屬每年12月31日的跨年倒數最令人期待啦！除了與朋友齊聚一堂快樂倒數跨年迎接新年到來之外，「追跨年曙光」儼然成為新潮流。還不知道哪裡好追曙光，ReadyGo幫你整理全台限定7大曙光景點懶人包， 2021跨年曙光就從這裡追！

最強早餐出爐！2020台灣人氣旅宿「10大夢幻早餐」揭密

早餐開啟一天活力，旅宿中的早餐更是住宿體驗的決勝關鍵，有網友就將之視為旅途中的「靈魂」。全球知名飯店比價網站Hotels...

台北101明年加價101元可登101樓 12月起限時一個月免費

台北101觀景台持續深耕國人家庭族群，不斷精進觀景台場域價值與體驗，台北101觀景台將於2021年推出「101個上觀景台...

熱門新聞

北北基宜大雨！ 吳德榮：未來一周北部持續有雨

一張圖看天氣！ 東北風當老大「很有涼意」注意三件事

台鐵猴硐至瑞芳再7天才通車 客運今提供6.1萬座位疏運

揮別2020！全台「2021跨年晚會、追曙光景點」總整理

全台百貨商場「2020耶誕話題打卡點」　18款城市美拍大集合

台中火車站鐵道文化園區今開幕 打造網紅一條街

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。